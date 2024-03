Theresia Fischer erstattet Anzeige bei der Polizei: Das ist der Grund

Hamburg - Theresia Fischer (31) war am Freitag bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Der Grund: Eine heftige Nachricht, die sie via Instagram zugeschickt bekam.

Theresia Fischer erhielt eine beleidigende Nachricht und ging zur Polizei. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

"Meine Lieben, wie ihr seht, ich war gerade eben bei der Polizei und habe Anzeige erstattet", erklärte die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Im Hintergrund ist eine Polizeistation zu sehen. Den Grund für ihren Besuch erklärt ein Screenshot einer Nachricht den sie mit ihren rund 145.000 Followern teilte. "Du bist wirklich die dümmste und hässlichste F***e, die ich in meinem Leben gesehen habe. Bring dich einfach um. Ein paar Knochen weniger schaden der Welt nicht", schrieb ihr ein User. Das Konto sei inzwischen gelöscht worden, so Fischer weiter.

"Man muss Anzeige erstatten aufgrund von Beleidigung, so nennen die das." Für die "The 50"-Kandidatin sei die Nachricht allerdings mehr, als nur eine Beleidigung. "Nichtsdestotrotz habe ich diesen Schritt getan und ich finde es auch sehr wichtig. Definitiv muss man das einfach machen und ich hoffe nicht, dass es im Sande verläuft."

Dass der oder die Täterin ermittelt werden kann, daran scheint die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin so ihre Zweifel zu haben. "Ich habe kein gutes Gefühl dabei, aber ich will es auch nicht schlecht reden. Vielleicht gibt es ja mal eine Chance."