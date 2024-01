Theresia Fischer bei "Wo die Liebe hinfällt": Dieses Thema sorgt für Streit mit Stefan

Das Ex-GNTM-Model Theresia Fischer (31) zog zu ihrem Freund Stefan (57) nach Freiburg. © RTL

Schon als 18-Jährige lernte Theresia den 26 Jahre älteren Stefan (heute 57) auf einer Dating-Plattform kennen. Doch die beiden fanden erst nach 13 Jahren über Umwege erneut zueinander.

"Eigentlich wollte ich ja auch eine Partnerin in einer ganz anderen Range – so in meinem Alter eigentlich – kennenlernen", erinnert sich Stefan an die Zeit. "Letzten Endes war das aber wirklich diese Persönlichkeit. Sie war so ungewöhnlich, so außergewöhnlich, so einzigartig", so der Zahnarzt weiter. Heute sei es die ganz große Liebe. Und auch Theresia ist sich sicher: "Er ist einfach die Liebe meines Lebens."

Für ihn kehrte sie ihrer Wahlheimat Hamburg inzwischen den Rücken und zog nach Freiburg, wie sie jetzt weiter in der VOX-Sendung "Wo die Liebe hinfällt" verrät.

Doch eine Sache fehlt der 31-Jährigen offenbar dann doch noch zu ihrem Glück: Denn Theresia wäre gerne Mutter, wünscht sich ein Kind mit ihrem Stefan. Er aber hat Zweifel daran, ob man in die heutige Welt noch ein Kind setzen sollte.

Das Kinderthema scheint ein ständiges Streitthema zwischen den Verliebten zu sein. Und noch etwas stört Theresia an ihrer aktuellen Situation ...