Theresia Fischer teilt Foto auf dem Klo und hat deutliche Message

Hamburg - Theresia Fischer (31) nahm 2019 an der 14. Staffel von " Germany's Next Topmodel " teil und sorgte dort mit ihrer schrillen, verpeilten Art für Aufsehen - seitdem ist sie in Deutschland durchaus bekannt.

Theresia Fischer (31) erwartet mehr Privatsphäre. © Screenshot/Instagram/theresiafischer

Klar also, dass sie in der Öffentlichkeit immer wieder von Fans erkannt und nach einem Foto gefragt wird. Normalerweise hat die 31-Jährige damit auch kein Problem - es gibt aber auch Situationen, in denen sie lieber nicht von Fans belagert werden will, wie sie nun deutlich macht.

"Manchmal gibt es Momente, wo man einfach mal alleine sein möchte. So ganz ungestört, ohne jegliches Zugesülze oder Kamera", schreibt Theresia in einem neuen Beitrag auf Instagram.

Dazu teilt sie ein Foto, auf dem sie rauchend, mit einer Zigarette in der Hand und mit heruntergelassener Hose auf dem Klo sitzt - intimer könnte der Moment wohl kaum sein.

Theresia berichtet von einer Geschichte, die schon einige Jahre zurückliegt. Damals saß sie zwar nicht auf der Toilette, aber in einem Restaurant. Wie sie erzählt, war sie grade dabei, einen Döner zu essen, als sich ein aufdringlicher Fan neben sie setzte und ihr das Handy vors Gesicht hielt, um in die Kamera zu grüßen.

"An meinem Mund tropft noch die Chillisoße hinab, und mein Atem erfrischt den Anwesenden mit einem massiven Hauch von Knoblauchgruft, gepaart mit einer sich langsam einspeichelnden Zigarette. Oh ja, so wollte ich schon immer mal 'Hallo' sagen", erinnert sich die Beauty.