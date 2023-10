Thomas Dreßen verteidigt Skisport in Umwelt-Debatte um Sölden

Thomas Dreßen (29) widerspricht den Umwelt-Vorwürfen gegen Sölden energisch. © Peter Kneffel/dpa

"Ich höre so viele negative Sachen über den Skisport generell, dass mir das mittlerweile echt ziemlich auf den Keks geht, wie sich da manche äußern, auch Ex-Sportler. Das geht mir tierisch auf die Nerven", sagte der 29-Jährige am Dienstag in München im Rahmen der Einkleidung für die neue Alpin-Saison. Diese beginnt in der nächsten Woche mit den ersten Rennen im österreichischen Sölden.

Dort waren in den vergangenen Wochen Bilder und Videos verbreitet worden von Baggern, die am Gletscher rund um den Rennhang an Eis und Felsen arbeiten.

Der Vorwurf stand im Raum, wegen des alpinen Skiweltcups würde der Gletscher abgetragen und so in eine fragile Natur eingegriffen.

Der frühere Ski-Star Felix Neureuther (39) etwa sprach im Bayerischen Rundfunk von einer "Katastrophe für die Glaubwürdigkeit des Sports" und nannte die Bilder in einem Podcast "sehr verstörend und einfach nicht mehr zeitgemäß".