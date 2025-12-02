Herbst zollt Gottschalk Respekt: "Er ist halt ein altes Zirkuspferd"

Berlin - Schauspieler Christoph Maria Herbst (59) hat seine Bewunderung für die Arbeitsmoral des schwer erkrankten Fernseh-Entertainers Thomas Gottschalk (75) ausgedrückt.

Am 1. Dezember feierte der neue "Stromberg"-Film mit Christoph Maria Herbst (59) seine Premiere in Berlin. © Jens Kalaene/dpa

Gottschalk hatte seine Krebsdiagnose monatelang verschwiegen und arbeitete weiter. "Er ist halt ein altes Zirkuspferd", sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur bei der Premiere des neuen "Stromberg"-Kinofilms in Berlin.

Gottschalk sei jemand, der "seine Verträge erfüllen wollte, der für sein Publikum da sein wollte". Daher habe der Moderator wohl auch seine Krebserkrankung zunächst nicht öffentlich gemacht, glaubt Herbst.

"Damit sich eben keiner Sorgen macht und keiner glaubt, er wäre nicht mehr der große Unterhalter oder würde nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ganz alte Schule und davor kann ich erst mal nur den Hut ziehen", sagte Herbst.

"Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und hoffe, dass er diese schwere Zeit zusammen mit seiner Familie übersteht und möglichst bald gesundet", betonte der Stromberg-Darsteller.