"Weihnachten wird eine komische Nummer": So plant Gottschalk nach Rückzug seine Feiertage

München - Thomas Gottschalk (75) und seine Frau Karina (63) wollen Weihnachten trotz Krebsdiagnose besinnlich feiern. Dabei stecken die beiden gerade mitten im Umzugschaos.

Thomas Gottschalk (75) muss sich nach seiner Krebsdiagnose schonen. © Philipp von Ditfurth/dpa

Das Weihnachtsfest im Hause Gottschalk wurde durch die schlimme Diagnose überschattet. Dennoch wollen sie sich das Fest nicht durch schlechte Nachrichten kaputt machen lassen.

Denn zusätzlich findet das Fest noch neben Umzugskartons statt. "Weihnachten wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganz komische Nummer", erklärte Karina gegenüber "Bunte".

Für ihren Mann versucht sie dennoch alles so entspannt wie möglich zu gestalten.

"Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich spiele 'Stille Nacht' auf dem Klavier", sagte der 75-Jährige.