"Weihnachten wird eine komische Nummer": So plant Gottschalk nach Rückzug seine Feiertage

Weihnachten will Thomas Gottschalk trotz Krebserkrankung feiern. Nebenbei steht auch noch der große Umzug nach Gräfeling an.

Von Irena Güttel und Paulina Sternsdorf

München - Thomas Gottschalk (75) und seine Frau Karina (63) wollen Weihnachten trotz Krebsdiagnose besinnlich feiern. Dabei stecken die beiden gerade mitten im Umzugschaos.

Thomas Gottschalk (75) muss sich nach seiner Krebsdiagnose schonen.  © Philipp von Ditfurth/dpa

Das Weihnachtsfest im Hause Gottschalk wurde durch die schlimme Diagnose überschattet. Dennoch wollen sie sich das Fest nicht durch schlechte Nachrichten kaputt machen lassen.

Denn zusätzlich findet das Fest noch neben Umzugskartons statt. "Weihnachten wird in diesem Jahr auf jeden Fall eine ganz komische Nummer", erklärte Karina gegenüber "Bunte".

Für ihren Mann versucht sie dennoch alles so entspannt wie möglich zu gestalten.

"Erst gehen wir in die Kirche. Karina macht eine hervorragende Weihnachtsgans. Ich spiele 'Stille Nacht' auf dem Klavier", sagte der 75-Jährige.

Gottschalk und seine Karina freuen sich auf ein besinnliches Weihnachtsfest.  © Felix Hörhager/dpa

Thomas Gottschalk packt zu Weihnachtszeit mit an

Zudem möchte er selbst die Wohnung dekorieren. "Ich kann mehr als man denkt!" Trotzdem müsse er sich schonen und auf seinen Körper achten – schließlich brachte Gottschalk gerade erst 30 Bestrahlungen hinter sich.

Weil die Umbauarbeiten in dem neuen Haus in Gräfelfing laut der "Bunten" noch nicht abgeschlossen sind, wohnt das Paar zurzeit in München in einer Mietwohnung.

Doch für diese sei der gekaufte Weihnachtsbaum zu groß, sagte Karina Gottschalk dem Magazin. "Da müssen wir dann wohl mit der Kettensäge ran."

Nach seinem TV-Abschied will Thomas Gottschalk demnach viel reisen. "Karina und ich wollen noch viel von der Welt sehen", sagte er.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa

