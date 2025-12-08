Spontan-Abgang oder lange geplant? Günther Jauch klärt über Thomas Gottschalk auf

Köln - Nach fast 50 Jahren Showgeschäft hat Thomas Gottschalk (75) am Samstagabend die TV-Bühne mutmaßlich für immer verlassen. Jetzt verrät Kollege Günther Jauch (69), wie es zum Mittendrin-Abgang gekommen war.

Thomas Gottschalk und Günther Jauch (2.v.r.) sind im Laufe der Jahre zu Freunden geworden. © Julia Feldhagen/RTL/dpa

Statt bis zum Ende der Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu warten, hatte Thomas Gottschalk mittendrin die Segel gestrichen und dem Samstagabend adieu gesagt.

Unter frenetischem Applaus und haufenweise Konfetti lief der 75-Jährige schließlich Ehefrau Karina Mroß (62) am obersten Absatz der Showtreppe in die Arme.

Jetzt wird klar: Sein Abgang zur Hälfte der Show war exakt so geplant. "Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden, sondern so wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein", erklärt Günther Jauch im Interview mit RTL.

Auch Ex-Kollegin Barbara Schöneberger (51) war vorab in die Pläne des langjährigen "Wetten, dass..."-Moderators eingeweiht gewesen.