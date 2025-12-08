Spontan-Abgang oder lange geplant? Günther Jauch klärt über Thomas Gottschalk auf
Köln - Nach fast 50 Jahren Showgeschäft hat Thomas Gottschalk (75) am Samstagabend die TV-Bühne mutmaßlich für immer verlassen. Jetzt verrät Kollege Günther Jauch (69), wie es zum Mittendrin-Abgang gekommen war.
Statt bis zum Ende der Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu warten, hatte Thomas Gottschalk mittendrin die Segel gestrichen und dem Samstagabend adieu gesagt.
Unter frenetischem Applaus und haufenweise Konfetti lief der 75-Jährige schließlich Ehefrau Karina Mroß (62) am obersten Absatz der Showtreppe in die Arme.
Jetzt wird klar: Sein Abgang zur Hälfte der Show war exakt so geplant. "Wir wollten uns nicht im Mitternachts-Ghetto von ihm verabschieden, sondern so wie Thomas auch war, in dem Moment, wo die meisten Leute ihm zuschauen und genau zu der Zeit sollte es auch sein", erklärt Günther Jauch im Interview mit RTL.
Auch Ex-Kollegin Barbara Schöneberger (51) war vorab in die Pläne des langjährigen "Wetten, dass..."-Moderators eingeweiht gewesen.
Thomas Gottschalk als "Großer" der TV-Geschichte gefeiert
"Er hat ja auch im Interview selbst gesagt, dass es gegen Abend für ihn immer schwieriger wird und dann war es für ihn auch der perfekte Moment, der ja auch so mit ihm abgesprochen war."
Tatsächlich hatte sich der 75-Jährige im Laufe des Abends deutlich zurückhaltender und ruhiger präsentiert als gewohnt. Ausufernde Gespräche kamen mit ihm nicht mehr zustande, stattdessen warf er hin und wieder einzelne Wörter in den Raum.
"Es war ein ganz besonderer Abend, auf den wir uns wieder nicht vorbereiten konnten. Es sind wieder Dinge passiert, die wir vorher nicht wussten", klärt Jauch im Anschluss auf. "Es war natürlich unser großer Abend für Thomas und er hat sich großartig präsentiert. Es war ein würdiger Abschied, da ist ein ganz Großer gegangen."
Auch für Schöneberger und Jauch war am Samstagabend nach sieben Jahren und 48 Ausgaben von "DSWNWP" Schluss. Ab dem 13. Dezember schickt RTL ein neues Moderations-Trio auf Sendung - Details will der TV-Sender bisher aber nicht preisgeben.
Titelfoto: Julia Feldhagen/RTL/dpa