"Miesepetriger Opa": Aktivisten-Gruppe beschimpfte Thomas Gottschalk mit Satire-Plakaten

Mit einer satirischen Plakat-Aktion haben Aktivisten am Samstag in Köln Entertainer und Moderator Thomas Gottschalk kritisiert.

Von Patrick Richter

Köln - Wer am Samstag in Kölns Straßen unterwegs war, wird sich verwundert die Augen gerieben haben: Denn eine deutschlandweit agierende Adbusting-Aktivistengruppe namens "DIES IRAE" hat mit einer besonderen Plakat-Aktion herbe Kritik an Kult-Moderator Thomas Gottschalk (74) geübt.

Auf solchen Plakaten im Kölner Stadtgebiet wurde "Wetten, dass...?"-Moderator Thomas Gottschalk verunglimpft. © Aktivisten-Gruppe "DIES IRAE" Die Plakate, die unter anderem an der U-Bahn Haltestelle Köln Flora oder am Heumarkt zu sehen waren, zeigen ein fiktives Magazincover, das optisch an das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" angelehnt ist. Stattdessen steht jedoch "Der Flegel" als Titel auf dem Cover, über einem großen Titelbild von Thomas Gottschalk und flankiert von der Bildunterschrift "Der Fall des Dienstgrapschprivilegs". Doch damit nicht genug: Auf den vermeintlichen Seitenteasern am rechten Bildrand stehen noch Sätze wie "Wetten, dass Körperkontakt nicht einvernehmlich sein muss?" Thomas Gottschalk Thomas Gottschalk bereit für "Wetten, dass..?"-Comeback! Mit dieser Aufmachung will die Aktivistengruppe "DIES IRAE" auf die Äußerungen des langjährigen "Wetten, dass...?"-Moderators anspielen, die er in Interviews und auch während seiner Lesungen seines neuen Buches "Ungefiltert" getätigt hatte. Seit Wochen sieht sich der 74-Jährige einem Shitstorm ausgesetzt, weil er unter anderem öffentlich gemacht hatte, seinen Sohn früher geschlagen zu haben und "im TV rein dienstlich Frauen angefasst" habe.

Aktivisten sehen in Thomas Gottschalk einen "miesepetrigen Opa" - der wehrt sich gegen Kritik

Einst war er Deutschlands gefeierter Showmaster - aktuell fällt Thomas Gottschalk vor allem mit fragwürdigen Ansichten über die heutige Zeit auf. © Philipp von Ditfurth/dpa