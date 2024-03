25.03.2024 16:34 2.426 "Mir schei*egal": Thorsten Legat wütet im Netz - und wird von Fans gefeiert!

Thorsten Legat (55) schwelgte am Montag offenbar in Gedanken und setzte ein Instagram-Posting ab, in dem er ziemlich deutliche Worte fand.

Von Laura Miemczyk

Wermelskirchen - Thorsten Legat (55) trägt sein Herz bekanntlich auf der Zunge. So meldete sich der Ex-Kicker auch am Montag mit einem Instagram-Beitrag, in dem er ziemlich deutliche Worte fand. Offenbar ging es dabei um Erlebnisse vergangener Tage - und nicht gerade schöne! Thorsten Legat (55) setzte jüngst ein Instagram-Posting ab, in dem er ziemlich deutliche Worte fand. © Rolf Vennenbernd/dpa Thorsten meldet sich nicht gerade regelmäßig bei seinen mehr als 54.000 Instagram-Fans - wenn der Reality-TV-Star dann aber doch ein Posting absetzt, redet er auch Tacheles! So ließ der zweifache Vater auch am Montag seinen Gedanken wieder freien Lauf und teilte diese mit seiner Community. Dabei schien sich Thorsten an längst vergangene Tage zu erinnern, die ihm offenbar jedoch noch lebhaft im Gedächtnis geblieben sind. "Mir schei*egal, was andere denken", läutete der einstige Dschungelcamper seinen neuesten Post ein, zu dem er ein Foto von sich geteilt hatte, auf dem er nachdenklich aufs Meer schaute. Promis & Stars Mutter vom "Anzeigenhauptmeister": "Habe Angst, dass sie ihn totschlagen!" "Schäme dich nicht, immer die gleichen Kleider zu tragen, nicht das neuste Handy zu haben oder ein altes Auto zu fahren … Peinlich ist es, vorzugeben, etwas zu sein, was man nicht ist", philosophierte der 55-Jährige - doch damit nicht genug! Denn dies sei nur ein kleiner Hinweis auf das, was Thorsten die vergangenen Jahre selbst gesehen und mitgemacht habe! Thorsten Legat ließ seinen Gedanken bei Instagram freien Lauf Einmal in Rage geredet, wetterte der Muskelmann gleich weiter: "Absurd, wie die Leute über dich oder andere herziehen, wenn du nicht das hast, was auf dem neuesten Stand ist." Welche Personen oder Situationen der 55-Jährige damit konkret aufgriff, blieb dabei jedoch unklar. Thorstens Message war jedenfalls eindeutig: "Bleibt so, wie ihr meint, und lehnt euch nicht so weit aus dem Fenster", sinnierte der ehemalige Fußballer, was von seinen Anhängern mit jeder Menge Likes und beipflichtenden Kommentaren honoriert wurde. "Starke Worte von einem tollen Mann", oder auch "Mal wieder ehrliche Worte direkt auf den Punkt getroffen", lauteten nur zwei von etlichen zustimmenden Fan-Stimmen in der Kommentarspalte.

