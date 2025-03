Nach Skandal-Rauswurf beim "Promi-Büßen": Thorsten Legat träumt von beliebter RTL-Show

Wermelskirchen/Köln - Sein Rauswurf bei " Das große Promi-Büßen " wurde überschattet von heftigen Anschuldigungen . Dennoch will "Mr. Kasalla" Thorsten Legat (56) offenbar auf die große Showbühne zurückkehren .

Thorsten Legat (56) ist "Let's Dance"-Fan seit der allerersten Folge. © Rolf Vennenbernd/dpa

Sogar ein Traumziel für sein TV-Comeback steht für den gebürtigen Bochumer schon fest: Der Leginator will nämlich unbedingt einmal bei "Let's Dance" mitmachen. Das hat der 56-jährige Muskelprotz im Rahmen der vierten Liveshow am vergangenen Freitagabend verraten.

"Ich bin jetzt in diesem Alter angekommen, wo ich mein Herz in die Hand nehme und mir das zutraue. Ja, ich hab Bock drauf!", verkündet Legat am RTL-Mikrofon und legt nach: "Ich traue mir das absolut zu!"

Zumal er schon seit der allerersten Folge ein Mega-Fan des Tanzspektakels beim Kölner Sender ist - aus einem ganz bestimmten Grund, wie der Ex-Dschungelcamper berichtet: "Ich liebe 'Let's Dance', weil das, was die Tänzer hier absolvieren, ist Hochleistungssport. Und da gehöre ich hin."

Für seinen großen Traum würde der Muskelprotz zudem jede Menge Arbeit in Kauf nehmen und sehr fleißig sein. "Ich würde sogar nicht nur fünf Stunden am Tag tanzen, sondern acht oder zehn", verspricht "Mr. Kasalla" vollmundig.