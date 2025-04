Nach Drogen-Vorwurf an Sohn Nico: Thorsten Legat liefert neue Verbal-Attacke

Der Sohn von Thorsten Legat genießt aktuell die Zweisamkeit mit Freundin Nina Kristin. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Nico Legat

Wie schon so häufig teilt der 56-Jährige via Instagram abermals mit kryptischen Durchhalteparolen gegen Unbekannt aus, will somit offenbar eisernen Willen beweisen und jedem zeigen, was für ein knochenharter Kerl er ist.

"Ehrlichkeit [währt] am längsten. Mein Motto war immer nur eins! Kämpfe für das, was dich glücklich macht. Bis heute kann mir keiner etwas Negatives sagen, weil ich von Kind auf gelernt habe, wer etwas will, muss dafür alles geben und gegebenenfalls Opfer hinter sich [...] lassen", heißt es im neuesten Post des Ex-Profifußballers.

Wen er damit meint? Völlig unklar. Immer wieder aber fällt der Wermelskirchener mit derart kuriosen Wortmeldungen auf.

Sind Beiträge wie dieser womöglich versteckte Giftpfeile in Richtung seines Sohnes?