Tiefe Trauer bei Simone Thomalla: Ihr vermisster Freund ist tot!

Nachdem ihr Partner einige Tage vor Weihnachten als vermisst gemeldet wurde, fanden Ermittler ihn am 20. Dezember leblos in Salzburg.

Auf Instagram teilte Simone Schnappschüsse von ihrem Urlaub in den Schweizer Bergen. © Screenshot/Instagram/simonethomalla

Laut ihren Instagram-Beiträgen verbrachte die 59-Jährige die Weihnachtsfeiertage in der Schweiz.

So postete sie am vergangenen Freitagmorgen ein Bild von sich in den verschneiten Bergen. Unter dem Beitrag schrieb sie: "Weihnachten geschafft. Danke an meine Freunde, die mich immer wieder überraschen #liebe".

Auch in ihrer Story veröffentlichte sie einen Schnappschuss mit ihrem guten Freund Benjamin Bieneck (41). Dazu schrieb sie "Mein Gute-Laune-Freund immer bei mir".

Zahlreiche Fans sprachen der TV-Bekanntheit bereits ihr Beileid aus.