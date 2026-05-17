Yvonne Woelke nach Affären-Gerüchten auf 180: "Ich kriege Morddrohungen"
Hamburg/Berlin - Alles nur frei erfunden? Nach den von Eric Sindermann (37) in die Welt gesetzten Gerüchten um eine Affäre mit Yvonne Woelke (47) hat die Schauspielerin ihren Emotionen freien Lauf gelassen.
Sindermann hatte im Interview mit der "Bild"-Zeitung behauptet, dass es Ende letzten Jahres zu einem Schäferstündchen mit der 47-Jährigen gekommen sei. Zu diesem Zeitpunkt war die Hamburgerin noch mit Peter Klein (59) liiert.
"An alle, unmissverständlich. Ich bin Peter niemals fremdgegangen", stellte Woelke am Samstag in ihrer Instagram-Story klar.
"Ich finde, ihr Hater, ihr solltet euch schämen. Ihr solltet euch wirklich schämen. Die Medaille hat zwei Seiten und ihr hört immer nur die eine Medaille. Aber was ist mit der zweiten Seite? Der zweiten Meinung? Das zweite Statement?", tobte die Reality-TV-Darstellerin.
"Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert. Ich kriege Morddrohungen. Ich werde beschimpft, beschuldigt für das, was einfach nicht wahr ist", so Woelke.
Die Aussagen Sindermanns bezeichnete die 47-Jährige als Lüge.
"Ich bin so krass enttäuscht auch von Eric. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Er hat unsere Freundschaft verkauft und das finde ich krass. Boah, ich war wieder naiv und habe wieder Menschen vertraut", haderte sie mit sich selbst.
Yvonne Woelke: "Ich bin stinksauer und muss das wirklich erstmal verkraften"
"An alle Hater: Bevor ihr eure Energie in Morddrohungen reinsteckt, in Beleidigungen, in viele Texte, um mich fertigzumachen - recherchiert doch erstmal. Oder zählt doch mal eins und eins zusammen. Gewisse Sachen passen gar nicht zusammen. Ihr könnt doch nicht alle so dumm und naiv sein", meint Woelke, ohne jedoch konkreter auf die "gewissen Sachen" einzugehen.
Den Grund für Sindermanns "Fake-Story" meint die Schauspielerin schon ausgemacht zu haben.
"Im Moment ist er nicht so ganz gefragt. Vielleicht braucht er jetzt gerade eine Story. Ich meine, wer ist Eric Sindermann? Vielleicht braucht er die Story, die Fake-Story oder so", vermutet Woelke im Gespräch mit "Blitzlichtgewitter".
Jetzt müsse sie sich jedenfalls erst mal sammeln. "Ich bin stinksauer und muss das wirklich erstmal verkraften", so die 47-Jährige.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa