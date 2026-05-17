Yvonne Woelke nach Affären-Gerüchten auf 180: "Ich kriege Morddrohungen"

Hamburg/Berlin - Alles nur frei erfunden? Nach den von Eric Sindermann (37) in die Welt gesetzten Gerüchten um eine Affäre mit Yvonne Woelke (47) hat die Schauspielerin ihren Emotionen freien Lauf gelassen.

Yvonne Woelke (47) streitet die Gerüchte um eine Affäre mit Eric Sindermann vehement ab. © Thomas Banneyer/dpa

Sindermann hatte im Interview mit der "Bild"-Zeitung behauptet, dass es Ende letzten Jahres zu einem Schäferstündchen mit der 47-Jährigen gekommen sei. Zu diesem Zeitpunkt war die Hamburgerin noch mit Peter Klein (59) liiert.

"An alle, unmissverständlich. Ich bin Peter niemals fremdgegangen", stellte Woelke am Samstag in ihrer Instagram-Story klar.

"Ich finde, ihr Hater, ihr solltet euch schämen. Ihr solltet euch wirklich schämen. Die Medaille hat zwei Seiten und ihr hört immer nur die eine Medaille. Aber was ist mit der zweiten Seite? Der zweiten Meinung? Das zweite Statement?", tobte die Reality-TV-Darstellerin.

"Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert. Ich kriege Morddrohungen. Ich werde beschimpft, beschuldigt für das, was einfach nicht wahr ist", so Woelke.

Die Aussagen Sindermanns bezeichnete die 47-Jährige als Lüge.

"Ich bin so krass enttäuscht auch von Eric. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Er hat unsere Freundschaft verkauft und das finde ich krass. Boah, ich war wieder naiv und habe wieder Menschen vertraut", haderte sie mit sich selbst.