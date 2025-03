Tiefer Fall eines Schauspielers? Missbrauchsprozess gegen Gérard Depardieu!

Paris (Frankreich) - Es war ein Schock, der von Frankreich bis nach Hollywood schallte, als 2018 erste Missbrauchsvorwürfe gegen Gérard Depardieu (76) laut wurden. Sogar Vergewaltigung wird dem früheren Superstar des französischen Kinos vorgeworfen. Nun startet am Montag ein erster Prozess gegen den Schauspieler.

Der Prozess sollte eigentlich schon im vergangenen Oktober beginnen, doch Depardieus Anwalt Jeremie Assous teilte damals mit, dass sein Klient krank sei. Der einst auch in Hollywood erfolgreiche Schauspieler soll mehrere Bypass-Operationen hinter sich haben und an Diabetes leiden.

Vor rund 13 Monaten wurden die Anschuldigungen von dem Investigativ-Magazin "Mediapart" veröffentlicht. Demnach soll Depardieu "Bei der Hitze kriege ich keinen mehr hoch" gerufen haben, ehe er angeblich eine Dekorateurin festhielt, sie an ihren Brüsten und am Bauch begrabschte und obszöne Bemerkungen machte.

Depardieu bei der Premiere des Films "Der Geschmack der kleinen Dinge" Anfang 2023. © dpa | Jens Kalaene

Der "Les volets verts"-Dreh ist allerdings bei weitem kein Einzelfall. Mittlerweile haben mehr als 20 Frauen Vorwürfe gegen den früheren Obelix-Darsteller erhoben, darunter auch zwei Vergewaltigungsanklagen.

Schauspielerin Charlotte Arnould war 2018 eine der ersten Frauen, die ihre Vorwürfe öffentlich machte. Depardieu soll sie zweimal vergewaltigt haben, als sie erst 19 Jahre alt war. Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich eingestellt, doch Arnould reichte im August 2020 erneut Anklage ein. 2022 bestätigten die Behörden schließlich, dass es "schwerwiegende und übereinstimmende Indizien" für eine Vergewaltigung gebe.

Bis heute weist Depardieu sämtliche Vorwürfe zurück. In einem in der Zeitung Figaro veröffentlichten Brief schrieb er 2023 von einer "medialen Lynchjustiz" und beteuerte "niemals eine Frau missbraucht" zu haben.

Künstlerinnen wie Schauspielerin Charlotte Rampling (79) und Sängerin Carla Bruni (57) verteidigten ihn öffentlich und sogar der französische Präsident Emmanuel Macron (47) gab ihm noch 2023 Rückendeckung, äußerte sich seit den neusten Missbrauchsvorwürfen aber nicht mehr zu dem zwischenzeitlich nach Russland emigrierten Schauspieler.