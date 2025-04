Nahtod-Erfahrungen? Netzer berichtet von Gespräch mit Beckenbauer

Günter Netzer (80) ist eine lebende Fußballlegende. © Georg Wendt/dpa

Der einstige Mittelfeldregisseur von Borussia Mönchengladbach und der Libero des FC Bayern München führten die Nationalmannschaft 1972 zum erstmaligen Gewinn des Europameistertitels.

1974 war Beckenbauer Kapitän der Weltmeister-Mannschaft, Netzer musste bei der Endrunde in Deutschland mit der Rolle des Reservisten leben.

Der spätere Manager des Hamburger SV bezeichnete seine Herzoperation als eine Zäsur.

Während einer Nacht auf der Intensivstation habe er im Krankenhaus die ganze Zeit lang auf einer Uhr den Sekundenzeiger mit den Augen verfolgt.

"Ich war gedanklich noch nie so klar wie in diesen Stunden. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand ein Blatt Papier bringt, damit ich meine Gedanken aufschreiben kann. Am nächsten Morgen war alles weg. Komplett gelöscht. Das bedauere ich bis heute", sagte Netzer rückblickend, dem derzeit eine Sonderausstellung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gewidmet ist.