TikTok-Nutzerin packt aus: Dieser Promi fragte sie "40 Mal nach einem Dreier"!

Auf TikTok berichtete Sam Fisher (33) von ihrer angeblichen Liaison mit dem "One Direction"-Star. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/samfisher98 (2)

"Es wird Zeit, dass ich Euch die Geschichte darüber erzähle, wie ich Zayn Malik auf Tinder kennengelernt habe", verkündete Sam Fisher (33) in einem von insgesamt sieben Clips und verriet, dass sie sich anschließend neun Monate lang mit dem 31-Jährigen getroffen haben soll.



Dazu teilte sie einige Selfies des "Pillowtalk"-Sängers, auf denen er oberkörperfrei in die Kamera blickt. Angeblich hatte er diese Sam geschickt, nachdem er sie zuerst auf der Dating-App gefunden und schließlich über sein offizielles Instagram-Konto kontaktiert hatte.

Eine Weile hätten die beiden daraufhin immer wieder miteinander geschrieben, bevor es zu einem ersten Treffen gekommen sein soll.

"Damals dachte ich, dass es vermutlich ein einmaliges Ding werden wird, aber es ging weiter", erklärte Fisher und fügte schließlich hinzu: "Vermutlich [ging es] länger, als es hätte sein sollen."

Zwar sei am Anfang noch alles "einfach" und "locker" zwischen den beiden gewesen. Das soll sich jedoch drastisch geändert haben, als Fisher dem ehemaligen "One Direction"-Mitglied verriet, dass sie zuvor in einer Beziehung mit einer Frau gewesen ist.