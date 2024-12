TikTok-Oma, Schauspielerin und Model verraten emotionalen Weihnachtswunsch

Hamburg/Elmshorn - Nicht alle kommen an Weihnachten ganz selbstverständlich mit ihrer Familie zusammen. Doch niemand sollte an Heiligabend allein sein, finden Genderfluid-Model Felix Nieder (31) und seine Omi (87). Deshalb feiert auch Schauspielerin Rebecca Kunikowksi (41) mit.

Dass 2024 ein turbulentes Jahr war, dem stimme sie klar zu. Sie habe dennoch einige Highlights erlebt, an die sie gerne zurückdenke. "Das Champions-League-Finale in London, bei dem ich dabei sein durfte. Das hat mich sehr an meinen Papa erinnert und war deshalb wirklich sehr emotional für mich. Natürlich auch 'Tomorrowland' [belgisches Open-Air-Musikfestival, Anm. d. Red.]. Aber auch, dass ich wirklich viel Zeit mit meinen Freunden verbracht habe. Und meine Golfreisen."

Doch was wünscht sich die leidenschaftliche Golferin abseits des deftigen Weihnachtsschmauses zum Fest? "Was ich mir wünsche, ist, dass Leute Rücksicht aufeinander nehmen. Dass dieser Egoismus ein bisschen verschwindet - Menschen mal wieder auf der Straße angelächelt werden", so die 41-Jährige.

Model Felix Nieder (31) und seine TikTok-Omi Waltraud (87) wünschen sich wieder mehr Liebe statt Hass. © privat

Und trotz, dass die Schauspielerin keine Eltern mehr hat, muss sie Weihnachten keinesfalls alleine verbringen.

Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass sie bei ihrem guten Freund Felix Nieder (31) zu Heiligabend eingeladen wird. Bereits im letzten Jahr feierte sie mit dem Model und seiner Oma Waltraud Bräuß (87, TikTok: Waltraudbraeuss) gemeinsam.

Für den "Bevor mein schwules Ich starb"-Autor ist das mehr als nur ein nettes Beisammensein. "Wir sind zusammengewachsen und wollen zeigen, dass Liebe größer ist als alles andere und dass Nächstenliebe wichtig ist", betonte er gegenüber TAG24. Danach wird aber auch noch mit Mama gefeiert, damit niemand von der Familie zu kurz kommt, so der 31-Jährige.

Geprägt von Kriegen und dem Machtwechsel in den USA, wünscht sich Nieder in dieser für ihn düsteren Zeit "mehr Liebe auf diesem Planeten". Auch hinsichtlich der noch immer wiederkehrenden homophoben Übergriffe erhoffe er sich, "dass man die Message von Weihnachten das ganze Jahr ernst nimmt. Sodass wir am Ende des Tages wieder zueinander finden und mit mehr Liebe und Respekt miteinander umgehen."

Auch seine Oma Waltraud, die auf TikTok inzwischen knapp 180.000 Follower zählt, wünscht sich, dass die Menschen wieder mehr zueinander finden. Die 87-Jährige habe große Angst davor, dass die Geschichte sich wiederholt und die rechte Bewegung noch mehr Fahrt aufnimmt.

Ihr Enkel feierte in diesem Jahr dennoch einige Highlights, wie er stolz berichtete. Eines davon sei vor allem, dass er international durchstarten durfte. "Ich hatte Anfang des Jahres einen internationalen Beitrag für die Deutsche Welle und wurde in jedem Land ausgestrahlt, in gefühlt jeder Sprache - habe da ganz viele Reaktionen drauf bekommen, was mein Herz total erwärmt hat."