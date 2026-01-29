TikTok-Pfleger geht mit Oma Elli (95) Shisha rauchen: So fällt ihre Reaktion aus

Hamburg/Alicante (Spanien) - Was für ein Trip! TikTok -Pfleger Rashid Hamid (32) weilt derzeit mit seiner Patientin "Oma Elli" und seinem Kollegen Seyf im spanischen Alicante, wo die 95-Jährige mehrere Jahre gelebt hat.

TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) machte mit "Oma Elli" (95) eine Shisha-Bar in Alicante unsicher. © Instagram/pflege.smile

Nachdem die beiden Pfleger mit der betagten Dame unter anderem ihr altes Haus besucht und in Erinnerungen geschwelgt hatten, stand am Mittwoch der nächste Programmpunkt auf dem Plan: Shisha rauchen!

Auf seinem Instagram-Kanal, dem inzwischen rund 1,1 Millionen Menschen folgen, veröffentlichte Rashid am Abend einen Schnappschuss aus einer Shisha-Bar. Bestens gelaunt posierten er, Oma Elli und Seyf für die Kamera.

"Oma Elli ist einfach der Wahnsinn!!! Sie hat tatsächlich mit uns eine Wasserpfeife geraucht. Einfach der Hammer, wie offen sie für alles ist und das ist echt nicht selbstverständlich", schrieb der Hamburger zu den Fotos.

In einem anderen Post konnten seine Follower auch den Moment sehen, in dem die 95-Jährige zum ersten Mal einen Zug nahm. Sie sei ein wenig aufgeregt, hatte Elli zuvor erklärt. "Weil ich nicht weiß, was mich erwartet."