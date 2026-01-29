TikTok-Pfleger geht mit Oma Elli (95) Shisha rauchen: So fällt ihre Reaktion aus
Hamburg/Alicante (Spanien) - Was für ein Trip! TikTok-Pfleger Rashid Hamid (32) weilt derzeit mit seiner Patientin "Oma Elli" und seinem Kollegen Seyf im spanischen Alicante, wo die 95-Jährige mehrere Jahre gelebt hat.
Nachdem die beiden Pfleger mit der betagten Dame unter anderem ihr altes Haus besucht und in Erinnerungen geschwelgt hatten, stand am Mittwoch der nächste Programmpunkt auf dem Plan: Shisha rauchen!
Auf seinem Instagram-Kanal, dem inzwischen rund 1,1 Millionen Menschen folgen, veröffentlichte Rashid am Abend einen Schnappschuss aus einer Shisha-Bar. Bestens gelaunt posierten er, Oma Elli und Seyf für die Kamera.
"Oma Elli ist einfach der Wahnsinn!!! Sie hat tatsächlich mit uns eine Wasserpfeife geraucht. Einfach der Hammer, wie offen sie für alles ist und das ist echt nicht selbstverständlich", schrieb der Hamburger zu den Fotos.
In einem anderen Post konnten seine Follower auch den Moment sehen, in dem die 95-Jährige zum ersten Mal einen Zug nahm. Sie sei ein wenig aufgeregt, hatte Elli zuvor erklärt. "Weil ich nicht weiß, was mich erwartet."
TikTok-Pfleger Rashid Hamid besucht mit "Oma Elli" Shisha-Bar in Alicante
"Oma Elli" über Freiheit: "Die habe ich mir noch nie nehmen lassen"
Kurz darauf war es schließlich so weit und Elenore, wie die Wahl-Hamburgerin richtig heißt, nahm direkt zwei Züge aus der Shisha. "Wie eine richtige Lady", kommentierte Rashid den Moment schmunzelnd.
Elli selbst urteilte: "Das ist mal ganz was anderes. Man merkt ja auch gar nichts, dass das irgendwie warm wird oder was. Das hast du ja oft bei der normalen Zigarette." Sogar unterschiedliche Geschmacksrichtungen testete die 95-Jährige.
Seine Patientin sei in ihrem hohen Alter "auf den Genuss gekommen", unkte Rashid. Als der Altenpfleger befand, dass die Shisha nach Freiheit schmecke, konterte Elli trocken: "Die habe ich mir noch nie nehmen lassen."
Verrückt: Die 95-Jährige hatte in Alicante mit ihren beiden Begleitern sogar ein Gym besucht! Gemeinsam absolvierten sie eine Krafteinheit. Rashid zeigte sich anschließend "sprachlos".
