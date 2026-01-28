Frecher Handkuss: Beckham-Sohn und seine Frau pfeifen auf Versöhnung

London/Los Angeles - Der erbitterte Familienstreit der Beckhams nimmt kein Ende. Statt auf Versöhnung stehen Brooklyn (26) und seine Frau Nicola Peltz (31) weiterhin auf Kriegsfuß mit David (50) und Victoria (51). Eine Fotostrecke, die der 26-Jährige kürzlich auf Instagram gepostet hatte, macht seinen Standpunkt deutlich klar.

Brooklyn Beckham (26) und Nicola Peltz (31) zeigen deutlich: Sie halten zusammen, egal was kommt. © Screenshot/Instagram/brooklynpeltzbeckham

Wie eine Quelle gegenüber People vor wenigen Tag verriet, hatten die Beckhams ihrem Sohn eine Versöhnung angeboten - vorausgesetzt, er würde sich von seiner Frau distanzieren. "Sie haben Angst, ihren Sohn zu verlieren, und würden ihn sofort wieder zurücknehmen", sagte der Insider vor Kurzem.

Dass Brooklyn für den Frieden mit seinen Eltern mit Nicola brechen soll, kommt ihm allerdings ganz und gar nicht in den Sinn. Das hat der älteste Sohn von Victoria und David Beckham nun unmissverständlich auf seinem Instagram-Account gezeigt.

Auf mehreren Schnappschüssen präsentiert er sich innig küssend und turtelnd mit der 31-Jährigen.

Bereits das erste Bild der Fotostrecke, auf dem Nicola einen frechen Handkuss mimt und Brooklyn mit einem Glas Wein in der Hand in die Kamera grinst, macht klar: Das Ehepaar scheint kein großes Interesse an einer Versöhnung zu haben.