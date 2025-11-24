TikTok-Pfleger Rashid muss sich von engem Freund verabschieden

Hamburg - Erst im März 2025 musste sich Pfleger Rashid Hamid (32) von Oma "Lotti" (†93) aufgrund ihres Todes verabschieden . Auf TikTok erlangten die beiden mit ihren kultigen Videos große Aufmerksamkeit. Jetzt muss sich Rashid von einem weiteren Patienten trennen - allerdings nicht aus demselben Grund wie bei Oma "Lotti".

Pfleger Rashid Hamid (32, r.) muss sich von seinem Patienten Heiko (l.) verabschieden. © Screenshot: Instagram/pflege.smile

"Heiko verlässt mich", schreibt der Pfleger zu einem gemeinsamen Selfie mit seinem Patienten auf Instagram.

Seit zwölf Jahren leidet Heiko an Multipler Sklerose. Da er bettlägerig ist, versorgte der ambulante Pflegedienst von Rashid den jungen Mann seit vier Jahren. Doch damit ist nun Schluss.

Grund für den Abschied: "Heiko zieht zum 1. Dezember 2025 in eine neue Einrichtung, in der er noch besser betreut werden kann", erklärt Rashid in seinem Beitrag. "Dort sind Fachleute, die ihm helfen, wieder mobiler, agiler und selbstständiger zu werden. Genau das wünscht er sich – und ich gönne es ihm von Herzen."



Die beiden haben eine ganz besondere Verbindung über die Jahre aufgebaut: "Heiko ist zu einem richtig engen Freund geworden", gesteht der TikToker.

