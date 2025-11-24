Spuck-Skandal und Sex-Eklat: Mit diesen Worten will Aleks Petrovic seinen Hintern retten
Dubai - Erst sein großer Macho-Skandal, jetzt die Rolle rückwärts! TV-Proll Aleks Petrovic (34) hat sich in einem neuen Video ausführlich zu seinen jüngsten Eskapaden geäußert.
Seit rund zwei Wochen geistern seine skandalösen und teils frauenverachtenden Szenen bei "Temptation Island VIP" schon durch die Reality-Welt - haufenweise negativer Reaktionen inklusive.
Nachdem der Verlobte von Vanessa Nwattu (25) unter anderem drei Verführerinnen auf einem Boot Sekt ins Gesicht gespuckt und sich anschließend mit den Worten "Ihr seid die Verführerinnen, was soll ich machen? Das ist euer Job" rausreden wollte, folgt jetzt die große Entschuldigung.
"Ich habe mich absolut bodenlos und respektlos verhalten. Es tut mir von Herzen leid", heißt es unter anderem in einem siebenminütigen Video auf seinem Instagram-Kanal.
Des Weiteren beteuert der "maskuline Mann", bei "Temptation Island VIP" viel zu häufig aus der Emotion heraus gehandelt zu haben.
"Ich möchte mich bei jeder Frau entschuldigen, die sich von den Bildern angegriffen gefühlt hat. Ich habe das nicht bewusst gemacht, ich habe unüberlegt gehandelt, ich habe aus Emotionen gehandelt, was generell mein Problem ist."
Vanessa Nwattu lässt Trennung durchsickern
Auch für seine Sätze - unterhalb der Gürtellinie - im Sex-Talk wolle er sich zwei Wochen nach TV-Ausstrahlung entschuldigen.
Er selbst sei von seinem Auftritt derart schockiert gewesen, dass er kurzerhand einen Psychologen aufgesucht habe. "Ich habe auch Kontakt zu einem Coach für emotionale Intelligenz. Eine positive Veränderung ist schon spürbar, aber der Prozess wird noch dauern."
Die Verlobung mit Vanessa scheint er durch sein Verhalten aber in den Sand gesetzt zu haben. Denn auch die 25-Jährige meldet sich via Instagram zu Wort und lässt das Liebes-Aus durchsickern.
"Was ihr bei Temptation seht, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Das eigentliche Thema, die eigentliche Dynamik und die eigentlichen Erlebnisse sind viel tiefer und leider auch viel verletzender als das, was in einer Show transportiert werden kann."
Gerüchten zufolge sollen sie und Aleks in der Zwischenzeit sogar bei "Prominent getrennt" an den Start gegangen sein. Vom im Raum stehenden Liebes-Exit mit Aleks sollen Fans erst beim großen Temptation-Wiedersehen am 5. Januar erfahren.
