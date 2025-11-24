Spuck-Skandal und Sex-Eklat: Mit diesen Worten will Aleks Petrovic seinen Hintern retten

Dubai - Erst sein großer Macho-Skandal, jetzt die Rolle rückwärts! TV-Proll Aleks Petrovic (34) hat sich in einem neuen Video ausführlich zu seinen jüngsten Eskapaden geäußert.

Mit diesem Statement versuchte Aleks Petrovic vor fast zwei Wochen, die Gemüter zu beruhigen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Aleks Petrovic

Seit rund zwei Wochen geistern seine skandalösen und teils frauenverachtenden Szenen bei "Temptation Island VIP" schon durch die Reality-Welt - haufenweise negativer Reaktionen inklusive.

Nachdem der Verlobte von Vanessa Nwattu (25) unter anderem drei Verführerinnen auf einem Boot Sekt ins Gesicht gespuckt und sich anschließend mit den Worten "Ihr seid die Verführerinnen, was soll ich machen? Das ist euer Job" rausreden wollte, folgt jetzt die große Entschuldigung.

"Ich habe mich absolut bodenlos und respektlos verhalten. Es tut mir von Herzen leid", heißt es unter anderem in einem siebenminütigen Video auf seinem Instagram-Kanal.

Des Weiteren beteuert der "maskuline Mann", bei "Temptation Island VIP" viel zu häufig aus der Emotion heraus gehandelt zu haben.

"Ich möchte mich bei jeder Frau entschuldigen, die sich von den Bildern angegriffen gefühlt hat. Ich habe das nicht bewusst gemacht, ich habe unüberlegt gehandelt, ich habe aus Emotionen gehandelt, was generell mein Problem ist."