Hanna Lakomy über Konstantin Wecker: "Hand auf meinem Oberschenkel"

Berlin - Konstantin Wecker (78) hat erst kürzlich die Affäre mit einer 16-Jährigen eingestanden , jetzt erhebt die Tochter des prominenten DDR-Musikers Reinhard Lakomy (†67) neue Vorwürfe gegen den berühmten Liedermacher.

Konstantin Wecker (78) sieht sich mit neuerlichen Vorwürfen konfrontiert. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Auch dieser Vorfall liegt bereits einige Jahre zurück. Sie sei ihm im Jahr 2015 begegnet, schreibt Hanna Lakomy (41) bei Facebook. Der Vorfall habe sich im Backstage-Bereich eines Wecker-Konzerts in Leipzig zugetragen.

Ihrer Aussage zufolge sei sie eigentlich nur zu ihm gegangen, um sich bei ihm zu bedanken, denn "er hatte ein paar nette Worte zum 70. Geburtstag meines Vaters geäußert".

In Begleitung ihrer damaligen Managerin suchte sie den Musiker auf. Und dann lag plötzlich "eine Hand auf meinem Oberschenkel". Damit aber nicht genug, folgte auch noch "die Einladung aufs Hotelzimmer", erinnert sich die Promi-Dame.

Die 41-Jährige war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits volljährig und sie sei dadurch auch nicht nachhaltig traumatisiert, sondern "nur amüsiert-angeekelt" von dem "kaputten Künstler" gewesen, wie sie Wecker bezeichnet.

Das Ganze habe aber nicht heimlich in irgendeiner dunklen Ecke stattgefunden, sondern "direkt am Tisch vor den Augen der Entourage, und vor der Managerin meines Vaters", erzählt sie. Dieser wäre im Übrigen ausgerastet, wenn er das noch miterlebt hätte, betont die Lakomy-Tochter.