Trauer um Reggae-Ikone: Jimmy Cliff im Alter von 81 Jahren gestorben

Kingston (Jamaika) - Reggae-Ikone Jimmy Cliff ist tot. Der jamaikanische Künstler starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie seine Familie mitteilte. "Mit tiefer Trauer" verbreitete Cliffs Frau Latifa die Nachricht auf der Plattform Instagram .

Jimmy Cliff (†81) starb an den Folgen einer Lungenentzündung. © Wong Maye-E/AP/dpa

"Jimmy, mein Liebling, mögest du in Frieden ruhen", schrieb sie. Er sei ein "großartiger Künstler, Ehemann und Vater" gewesen, sagte Latifa Cliff der Deutschen Presse-Agentur.

Cliff zählt zu den Pionieren der Reggae-Musik und gilt als Förderer von Bob Marley.

Seinen ersten Hit "Hurricane Hattie" hatte er in den frühen 1960er-Jahren, als es den Begriff der Reggae-Musik noch gar nicht gab.

Später folgten weltbekannte Lieder wie "Wonderful World, Beautiful People" und "You Can Get It If You Really Want" sowie eine Coverversion von "I Can See Clearly Now".

Cliff habe dazu beigetragen, "den Sound Jamaikas einem weltweiten Publikum näherzubringen", so die BBC.