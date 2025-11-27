"Haben sie Anfang dieser Woche verloren": TikTok-Star trauert um Zwillingsmädchen

Tragische Nachrichten rund um die Chefköchin und TikTokerin Tineke "Tini" Younger (24): Sie und ihr Ehemann haben eines ihrer beiden Zwillinge verloren.

Von Kim Kosiolek

USA - Tragische Nachrichten rund um die Chefköchin und TikTokerin Tineke "Tini" Younger (24): Sie und ihr Ehemann haben eines ihrer beiden Zwillinge verloren.

Auf Instagram machte Tini Younger (24) die traurigen News bekannt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/tiniyounger (2) "Das ist nicht der Beitrag, den ich jemals gedacht hätte, dass ich ihn teilen würde", begann die junge Frau ihren Instagram-Beitrag am Mittwoch (Ortszeit) voller Trauer. "Leider haben wir Anfang dieser Woche unsere süße Arya (Baby A) verloren."

In der 36. Schwangerschaftswoche habe es bei Tini eine schwere Komplikation gegeben: Ihre Plazenta habe sich vorzeitig gelöst. Dabei wird die Versorgung des Babys gestört oder gar unterbrochen. Dies kann sowohl für das Kind als auch für die Mutter lebensbedrohlich sein. So leider auch im Fall rund um die junge Mutter: Die kleine Arya überlebte nicht.

Auf Instagram teilte Tini Younger die schrecklichen Nachrichten

Aryas Zwillingsschwester "atmet selbstständig"

Die kleine Arya hat leider nicht überlebt. © Instagram/Screenshot/tiniyounger Auf Instagram teilte die 24-Jährige unter anderem ein Bild von sich und ihrem Mann, Antoine Wright Jr., mit dem winzigen Mädchen im Arm. "Arya wird immer gefeiert werden." Ein kleiner Hoffnungsschimmer in dieser schweren Zeit: Ihre Schwester konnte glücklicherweise gerettet werden. Ihr "geht es gut und sie atmet selbstständig", so Tini weiter. Die Kleine, deren Namen die Influencerin bisher für sich behält, werde mit dem Wissen groß werden, "dass sie ein Zwilling ist und dass sie eine wunderschöne Zwillingsschwester hat". Promis & Stars TikTok-Pfleger kann es nicht fassen: Der Bundespräsident will ihn sehen Tini wolle nun eine Karriere-Pause einlegen, um den schweren Schicksalsschlag zu verarbeiten. "Ich weiß noch nicht, wie lang, aber ich verspreche euch, dass ich zurückkommen werde", erklärte sie ihren Followern. "Ich liebe euch."

Im Juni hatte Tini Younger ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht