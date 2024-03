TikToker will sich bei Polizei beweisen, wird seekrank und setzt Boot unter Wasser

Hamburg - Mou Osman (25) hat sich via TikTok bei der Polizei Hamburg beworben. Die Beamten haben auf seine Videos reagiert und ihn in die Hansestadt eingeladen. Eine Mini-Serie auf Social Media entsteht. TAG24 hat mit ihm über seinen Bewerbungstag gesprochen.

Spoiler für die, die noch nie etwas von Mou gehört haben: An den Einstellungstests ist er gescheitert. 2024 wollte er sich deshalb noch mal bei den Kollegen aus der Hansestadt versuchen. Und natürlich wurde alles ganz fleißig mit der Kamera dokumentiert. Was als eineinhalbminütiges Video begann, endete schließlich in einer neunteiligen TikTok-Miniserie, die der Qualität der Aufnahmen nach zu urteilen zum Ende hin sogar an einen kleinen Action-Film erinnert.

Mou Osman wurde von der Hamburger Polizei auf ein schwarzes Speedboot "verschleppt". Bei der Fahrt wurde ihm schlecht. © Bildmontage: Screenshot TikTok/meinmou, Screenshot TikTok/polizeihamburg

Einfach gemacht haben es die Beamten dem Bonner aber nicht. Eine Schnitzeljagd durch die norddeutsche Metropole sollte Mou von Anfang an auf die Probe stellen.

Besonders der Hinweis, ein Hamburger Wahrzeichen aufzusuchen, brachte den TikToker aus dem Konzept.

Statt wie gewünscht an der Davidwache wollte Mou die Polizisten am Michel treffen. Dort traf er aber niemanden. "Die größte Herausforderung war von Anfang an, überhaupt jemanden zu finden, der mir weiterhilft. Das hat sich den ganzen Tag gezogen, weshalb ich auch zu spät kam."

Das von Mou heiß begehrte "Paddeln" auf Alster und Elbe musste somit auf den nächsten Tag verschoben werden. Was der gebürtige Rheinländer auch nicht wusste: Die Hamburger Polizei sollte ihn noch in eine Falle locken.

Für Mou kam bei seinen Bewerbungstagen aber so einiges anders als gedacht. Bei seinem ersten Ausflug mit dem Polizeiboot auf der Alster, bei dem ihn die Hanseaten sogar ans Steuer ließen, ließ er das "Schiff" fast untergehen. So wirklich gefährlich wurde es für den Polizei-Anwärter allerdings erst auf der Elbe, wie er TAG24 berichtete. "Plötzlich kamen zwei schwarze Schlauchboote von der Polizei, die schnell um unser Boot herumgefahren sind. Sie haben durch die Geschwindigkeit für riesige Wellen gesorgt. Das hört sich so an, als würde das Boot in zwei Teile krachen, wenn die aufs Wasser klatschen. Sie haben mich sozusagen entführt."

Seine Aufgabe dabei sei gewesen, die Fahrt zu überleben. Prüfungen, bei denen man sich fragt: Wie ernst ist das beidseitige Interesse an einer Zusammenarbeit wirklich? Wie Mou im Gespräch zugab, sei die "Kooperation" besonders dafür entstanden, auf die Attraktivität des Polizei-Jobs aufmerksam zu machen. "Man kann den jungen Leuten so auch einfach zeigen, dass es anders geht, dass alles nicht so langweilig ist, wie es aussieht. Durch solche Aktionen bekommen die häufig ja auch mehr Bewerbungen."

Ob sich Ausbildungsinteressenten demnächst daran ein Beispiel nehmen und sich sogar via TikTok bewerben werden, bleibt abzuwarten. Eines ist sicher: Der Influencer selbst kann sich ein Job als Streifenpolizist in Wahrheit nicht vorstellen - maximal die Social-Media-Arbeit würde er weiterhin übernehmen.