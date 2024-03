Influencerin Louisa Dellert über Aussage von Til Schweiger: "Hat mir richtig wehgetan"

Die Influencerin Louisa Dellert (34) nahm sich eine Aussage von Til Schweiger (60) aus dem Podcast "Hotel Matze" vor. © Screenshot/Instagram/louisadellert (Bildmontage)

In einem Instagram-Video beleuchtet die Influencerin eine Aussage, die der Regisseur kürzlich in einem Interview im Podcast "Hotel Matze" getätigt hat.

Das Gespräch, das auch in kompletter Länge als YouTube-Video verfügbar ist, dauert mehr als drei Stunden. Doch Louisa beschäftigt sich in ihrer Kritik eigentlich nur mit zwei Wörtern.

"Til-Schweiger-Fans müssen jetzt stark sein", kündigte sie dazu erst noch in einer Story an. Im Post ist dann ein Ausschnitt der Podcastaufnahme zu sehen, in dem Til von seinen Anfängen als Filmschauspieler in der "Lindenstraße" erzählt.

Die Sendung sei damals für einen "ernstzunehmenden Schauspieler ungefähr das Unterste" gewesen, was man habe spielen können.

Zudem hätte er nur kleine Gastauftritte bekommen: "Das war wirklich nur 'ne kleine Gurkenrolle", berichtet er seinem Gesprächspartner Matze Hielscher (45). "Ich bin einmal im Monat aufgetaucht, um meine dicke Schwester zu trösten", so Til. Nach einiger Zeit sei er dann zu seinem Chef gegangen und habe gesagt: "Ich kann mehr als meine fette Schwester trösten. Geben Sie mir bitte was zu spielen."

Genau da hält Louisa in ihrem Video inne: "Mir hat diese Aussage richtig wehgetan", sagt sie zu ihrer Instagram-Community.