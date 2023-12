Moderatorin Louisa Dellert spricht offen über Pornosucht: "Nicht mehr gesund"

In den sozialen Netzwerken zeigt sich Moderatorin Louisa Dellert (34) von ihrer fröhlichen, aber immer wieder auch von ihrer verletzlichen Seite. © Screenshot/Instagram/louisadellert (Bildmontage)

"Ich habe eine Zeit lang Pornos sehr, sehr intensiv genutzt und das war irgendwann auch nicht mehr gesund", gestand sie jetzt in dem Femtasy-Podcast "Um 10 ist Licht aus!", bei dem es vor allem um das Thema "Female Pleasure" geht.

Öffentlich hatte Dellert zuvor noch nicht über ihre Pornosucht gesprochen. Doch sie wolle nun aufklären, betonte sie in dem Podcast weiter.

Schließlich steckten hinter einer solchen Sucht oft andere Probleme, die den Kosument*Innen meist gar nicht bewusst sind. Außerdem schreibe man die Störung meist Männern zu. Vielen sei also gar nicht bewusst, dass auch Frauen darunter leiden könnten.

"Ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die vielleicht schon in einer Sucht drinstecken und das vielleicht für sich gar nicht reflektiert haben, oder auch voll abstumpfen und es gar nicht so richtig verstehen", so die 34-Jährige.

Ihr eigener Pornokonsum habe sich vor einigen Jahren dann durch zu viel Stress immer mehr ausgedehnt. Die Corona-Pandemie habe damit eher nichts zu tun gehabt.

"Ich habe voll viel gearbeitet, war auf Events, stand in der Öffentlichkeit", erinnert sie sich an die Zeit. "Dann habe ich immer öfter Pornos angeschaut, wenn ich alleine im Hotelzimmer war und nach einer Veranstaltung schlafen wollte."