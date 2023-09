Nach Kritik an seinem Aussehen: Til Schweiger schlägt zurück!

Andere empfanden die deutlichen Worte seiner Fans als Bodyshaming und übten erhebliche Kritik am Umgang mit Schweiger. "Endlich mal Einer ohne Filter" oder "Unterirdisch, die Kommentare. Er zeigt sich so, wie er ist. Ich bin kein Schweiger Fan. Habe aber auch nichts gegen ihn. Lächerlich die Kommentare" schrieben sie dazu.

"Ui, was ist mit Dir passiert??", "Til, Du sieht nicht gut aus, was ist mit Dir?" oder "Du siehst erschreckend aus, wie 65 Jahre oder älter, alles gut bei Dir" lautete die Vielzahl der Kommentare unter dem Video.

Auf seinem Instagram-Kanal machte er Werbung für die von Prince Harry (38) ins Leben gerufenen "Invictus Games" für kriegsversehrte Veteranen in Düsseldorf. Bei seinen Fans spielte die Veranstaltung aber nur eine untergeordnete Rolle, vielmehr machten sie sich große Sorgen um die Gesundheit des Schauspielers.

Nach den Skandal-Schlagzeilen um Gewaltvorwürfe am Set hatte sich der 59-Jährige eine Auszeit genommen und sich auf seine Villa auf Mallorca zurückgezogen. Am Freitag sendete er schließlich erstmals wieder ein Lebenszeichen von sich.

Der 59-Jährige schlug auf Instagram mit diesem Foto zurück. © Screenshot/instagram/tilschweiger

Schweiger selbst nahm die Diskussionen anscheinend zur Kenntnis und teilte nun ein weiteres Foto von sich und reagierte damit auf die Kritik.

Der 59-Jährige postete ein Foto von sich, welches ihn im Indiana-Jones-Gedächtnislook zeigt: durchtrainiert in Unterhemd, ein Seil über der Schulter und mit Hut. Dazu setzte er lediglich ein augenzwinkerndes Smiley.

Entsprechend wurde er in den Kommentaren auch dafür gefeiert. Tochter Emma (20) postete mehrere Lach-Smileys, Hollywood-Star Ralf Möller (64) schrieb: "Harrison Ford Nachfolger siehst top aus Great in shape my friend."



Auch wenn sich einige Follower fragten, ob das Bild mithilfe von Photoshop entstanden sei, der Schauspieler bezog damit eindeutig Stellung: Ihm geht es gut!