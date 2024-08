Neue Fotos von Til Schweiger: Schauspieler wirkt mächtig angeschlagen

Hamburg/Mallorca - In den vergangenen Wochen und Monaten sorgte Schauspieler Til Schweiger (60) weniger mit seinen Filmen, sondern eher mit seinem Gesundheitszustand für Schlagzeilen.

Schauspieler Til Schweiger (60) ist nach seiner Beinverletzung immer noch mächtig angeschlagen. Das zeigen neue Fotos des 60-Jährigen. (Archivfoto) © Christian Charisius/dpa

Besonders eine Beinverletzung, die sich zu einer Blutvergiftung entwickelt hatte, machte dem Filmemacher ordentlich zu schaffen - und schränkt den 60-Jährigen offensichtlich immer noch mächtig ein.

Fotos aus der vergangenen Woche, die die "BILD" nun veröffentlichte, dürften die Sorgen von Tils Fans um seinen Gesundheitszustand noch einmal neu befeuern. Sie zeigen den gebürtigen Freiburger auf einem Flug von Berlin nach Mallorca.

Der Schauspieler wirkt sehr gebrechlich, muss sich beim Gehen auf eine Krücke stützen. Am Flughafen musste er dem Bericht zufolge sogar den Mobility-Service in Anspruch nehmen, der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen bei Check-in und Co. unterstützt.

Gut möglich, dass der "Keinohrhasen"-Darsteller auf dem Weg zu seiner Finca auf der Lieblingsinsel der Deutschen war, um sich von den vergangenen Monaten zu erholen.