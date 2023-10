Schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger: Externer Bericht legt Details offen

Hamburg - Seit April sieht sich Filmstar Til Schweiger (59) schweren Vorwürfen ausgesetzt: Am Set von " Manta, Manta - Zwoter Teil " soll er ein "Klima der Angst" verbreitet haben, zudem berichteten Mitarbeiter von "Schikane und Gewalt" .

Filmstar Til Schweiger (59) am Set von "Manta, Manta - Zwoter Teil". Dort soll sich der Schauspieler schwer daneben benommen haben. © Bernd Spauke/Constantin Film Verleih/dpa

Während der Schauspieler selbst zu den Anschuldigungen schweigt, gewährte die verantwortliche Produktionsfirma "Constantin Film" nun Einblicke in die Ergebnisse einer externen Untersuchung der Vorfälle.

Demnach habe die Rechtsanwaltskanzlei SKW Schwarz (SKW) mit 50 Personen, die bei den Dreharbeiten dabei waren, "ausführliche Interviews" geführt. Das teilte "Constantin Film" auf der hauseigenen Website mit.

Dabei seien die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsklima am Filmset von einer Reihe der Befragten als "eher mäßig" oder "schlecht" bewertet worden. Die Untersuchung habe "Fehlverhalten" bei den Dreharbeiten bestätigt.

Darüber hinaus seien gesetzliche Arbeitszeitregelungen nicht eingehalten worden, die Arbeitsbelastung sei von vielen Mitwirkenden in diesem Zuge als "sehr hoch" empfunden worden. Dennoch habe die Mehrheit der Befragten die Stimmung am Set als "sehr gut", "gut", oder "o.k." bewertet.

Schweiger selbst, so berichtet es unter anderem die "BILD", habe sich im Rahmen der Befragung "entschuldigt". Einige Dinge täten ihm "unendlich leid", an andere könne er sich indes "nicht erinnern".