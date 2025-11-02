Til Schweiger spricht bei TV-Comeback von Ex-Frau Dana

Hamburg/Berlin - Nach seinem Mini-Comeback im Publikum von "Schlag den Star" im Juni hat Til Schweiger (61) am Samstagabend seine offizielle TV-Rückkehr nach Monaten der Abwesenheit gefeiert: In der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" trat der Schauspieler im "Filmstar-Duell" gegen Kandidatin Lola (14) an.

Til Schweiger (61. r.) zusammen mit Kai Pflaume (58) und Kandidatin Lola (14, l.) bei der Aufzeichnung von "Klein gegen Groß". © NDR/Thorsten Jander

Und auch wenn die junge Filmexpertin das Duell am Ende für sich entschied, konnte Schweiger mit seinem unaufgeregten und gut gelaunten Auftritt überzeugen.

Seit Ende 2024 hatten sich die schlechten Nachrichten rund um den Schauspieler überschlagen: Zuerst erlitt er eine lebensbedrohliche Blutvergiftung, kurz darauf musste er sich einer Herz-OP unterziehen und dann kamen noch Gerüchte über finanzielle Probleme rund um seine Firma "Barefoot Holding" dazu.

Seitdem war es still um den Schweiger geworden. Der 61-Jährige zog sich auf seine Finca auf Mallorca zurück, wo er – fernab der Schlagzeilen – neue Kraft schöpfen wollte.

Seine Töchter gaben zuletzt Entwarnung. Luna Schweiger (28) erklärte gegenüber RTL: "Dem geht es gut. Er macht alles richtig. Er genießt sein Leben." Auch seine Ex-Frau Dana Schweiger (57) betonte kürzlich den entspannten Alltag des Schauspielers: "Er sitzt auf Mallorca, hat seine Farm, seinen Minibauernhof mit Schweinchen, Ente, Katzen, Hunden. Und wenn das gerade das ist, was er braucht, dann ist es eben so."

Trotz der Trennung haben die beiden Ex-Partner nach wie vor ein gutes Verhältnis. Schweiger selbst erinnerte sich sogar während der Sendung an eine Anekdote aus Wien, der Heimatstadt der Kandidatin Lola: "Ich habe mich damals in meine damalige Frau in Wien verliebt, in die Dana."