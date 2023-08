Fall Till Lindemann: Alice Cooper stellt sich hinter Rammstein-Frontmann

Alice Cooper (75) sprach im Interview über Rammstein und Groupies. © Jim Z. Rider/ZUMA Press Wire/dpa

"Eine Beschuldigung ist noch keine Verurteilung", sagte Cooper im Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Er selbst sei schon "völlig unfassbarer Taten" bezichtigt worden, die er nach eigenen Angaben nie begangen habe.

"Aber die Menschen glauben sehr gerne alles, was man mir vorwirft", monierte das Rock-Urgestein, der sich mitunter solidarisch mit Lindemann zeigt.

Cooper kritisierte zudem die mediale Berichterstattung, wenn es allgemein um Vorwürfe gehe. So stünden dieser seiner Ansicht nach immer auf "der ersten Seite in großen Buchstaben", wohingegen "das Wort 'Freispruch' (…) dann in der Regel, wenn überhaupt, nur in einer kleinen Meldung auf der hinteren Seite" zu finden sei.

Das Gespräch kam auch auf das Thema Groupies. Dazu erklärte Cooper dem "Spiegel", dass diese früher "keine Opfer" gewesen seien, sondern "Frauen, die eine gewisse Sorte von Männern bevorzugten", und beide Seiten früher "deutlich 'Ja!'" gesagt hätten.