Erneut Vorwürfe gegen Till Lindemann: Rekrutiert SIE wieder Fans für Aftershow-Partys?

Berlin - Wieder Wirbel um Till Lindemann (62)! Beim diesjährigen "Hellfest"-Festival in Nantes (Frankreich) soll Alena Makeeva erneut Frauen zu einer Aftershowparty des Rammstein-Rockers eingeladen haben.

Die Vorwürfe gegen Till Lindemann (62) reißen nicht ab. © Malte Krudewig/dpa

Das berichtet "Mediapart".

Mehrere Frauen erzählten dem französischen Online-Magazin, dass eine Mitarbeiterin sie gezielt im VIP-Bereich angesprochen hätte. Demnach seien sie gefragt worden, ob sie zu dem Musiker nach der Show ins Hotel kommen wollen, "um eine gute Zeit zu haben und Lindemann Gesellschaft zu leisten", werden die Zeuginnen in dem Artikel zitiert.

Dieser Vorfall weckt Erinnerungen. Mehrere jungen Frauen hatten 2023 - teilweise anonym - Vorwürfe gegen Lindemann erhoben und berichteten von teils verängstigenden Situationen, wonach es auf den Aftershowpartys zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Die Vorwürfe blieben allerdings folgenlos: Die Berliner Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein.



In diesem Zusammenhang fiel immer wieder der Name Alena Makeeva, die eine Schlüsselrolle in der damaligen Missbrauchsaffäre gespielt haben soll. Sie war seit 2019 mit der Band unterwegs und soll sich selbst als "Casting Direktorin" bezeichnet haben.