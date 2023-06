Skandal um Till Lindemann: Rammstein-Plattenfirma legt Zusammenarbeit auf Eis

Berlin - Seit Wochen beherrschen die Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) die Schlagzeilen. Jetzt hat sich auch das Musik-Label Universal in die Debatte eingeschaltet. Die Plattenfirma geht auf Distanz zum Rammstein-Frontmann.

Till Lindemann (60) lässt seine Interessen anwaltlich vertreten und die Vorwürfe gegen ihn zurückweisen. © Malte Krudewig/dpa

"Wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben", teilte ein Universal-Sprecher am Donnerstagnachmittag mit.

Und weiter: "Wir sind davon überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen, auch durch die Behörden, unbedingt erforderlich ist und ebenfalls im Interesse der gesamten Band liegen muss."

Das in Berlin ansässige Label habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Alben der Band bis auf Weiteres ausgesetzt, hieß es in dem Schreiben.

Das Live- oder Merchandising-Geschäft sei hingegen nicht von der Maßnahme betroffen, da Universal dafür nicht zuständig sei. Seit über 20 Jahren steht Rammstein bei dem Mega-Label unter Vertrag.

Die Musiker sind derzeit auf Tour. Lindemann lässt seine Interessen anwaltlich vertreten und die Vorwürfe zurückweisen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft nahm laut Medienberichten Ermittlungen den 60-Jährigen auf. Außerdem sollen gleich mehrere Anzeigen gegen Lindemann gestellt worden sein.