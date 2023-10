Till Lindemann kassiert Schlappe vor Gericht: Intimsphäre des Sängers nicht verletzt

Berlin/Frankfurt am Main - In einem Rechtsstreit zwischen Till Lindemann (60) und der Süddeutschen Zeitung hat das Landgericht Frankfurt gegen den Rammstein-Sänger entschieden.

Till Lindemann (60) ist mit einer Unterlassungsklage gegen die Süddeutsche Zeitung gescheitert. (Archivfoto) © Tobias SCHWARZ / AFP

Mit der Berichterstattung über das sogenannte Casting-System bei Konzerten hat das Blatt damit nicht die Intimsphäre des 60-Jährigen verletzt, wie seine Anwälte die Klage begründeten.

Dieses systematische Vorgehen wurde von der Klägerseite nicht bestritten, gleichwohl jedoch als einvernehmlich deklariert, weshalb die Anwälte die Privatsphäre ihres Mandanten als verletzt ansahen und eine Unterlassung forderten.

Dem widersprach das zuständige Gericht jetzt allerdings. Das Urteil sei bereits am 6. September ergangen, wurde allerdings erst am vergangenen Dienstag zugestellt, wie die Süddeutsche Zeitung erklärte.

In dem betreffenden SZ-Artikel ging es unter anderem um die Erlebnisse einer jungen Frau nach einem Konzert im August 2019 in Wien, für den in Zusammenarbeit mit dem NDR berichtet wurde.