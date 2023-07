"Und die Sänger vögeln nicht mehr": Rammstein provoziert mit umgedichtetem Songtext

Trotz der seit Wochen kursierenden Vorwürfe ziehen Rammstein um Sänger Till Lindemann (60) ihr Programm weiter durch - beim Berlin-Konzert gab es nun sogar implizite Seitenhiebe gegen die Kritiker. © Axel Heimken/dpa

Mitten auf der Bühne spielte Lindemann offenbar auf die Anschuldigungen an, die sich um dubiose Aftershow-Partys und Sex mit nur bedingt einwilligungsfähigen jungen Frauen drehen.

So heißt es in dem Rammstein-Song "Ohne dich" in der ursprünglichen Version: "Weh mir, oh weh/Und die Vögel singen nicht mehr." In Berlin wurde bei Lindemann daraus: "Und die Sänger vögeln nicht mehr."

In dem Lied "Angst" singt Lindemann eigentlich: "Die Rücken nass, die Hände klamm/Alle haben Angst vorm schwarzen Mann." Doch am Samstag im Olympiastadion hieß es: "Alle haben Angst vor Lindemann."

Mit diesen Äußerungen dürfte der 60-Jährige noch weiteres Öl ins Feuer gießen. Vor dem Konzert hatte es bereits Proteste und eine Online-Petition mit mehr als 70.000 Unterschriften gegeben, die den Auftritt in der Hauptstadt verhindern sollte.