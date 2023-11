ZDF-Talk zum Fall Till Lindemann: Ist Künstler-Boykott der richtige Weg?

Berlin/Mainz - Nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann (60) tobte eine zum Teil hitzig geführte Debatte über den Umgang mit dem bedenklichen Verhalten von Künstlern. In den sozialen Netzwerken wurde der Rammstein-Sänger vorverurteilt und moralisch hingerichtet. In einer Ausgabe der ZDF-Diskussionssendung "13 Fragen" ist die Causa der Aufhänger.

Jo Schück (43) will die Gesprächskontrahenten dazu bewegen, aufeinander zuzugehen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Moderator Jo Schück (43) lädt sechs Gäste mit konträren Positionen ein, um über aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren.

In der Folge geht es konkret darum, welche Verantwortung Fans, Industrie und Politik bei schweren Anschuldigungen wie Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe gegen Stars tragen.

Der Host und die Gesprächskontrahenten stellen sich der brisanten Frage: "Nach den Rammstein-Vorwürfen: Sollten wir mehr boykottieren?"

"Wie viel lyrisches Ich steckt in der Privatperson Lindemann? Und wenn es um problematische Kunstschaffende geht, dann stellt sich schnell die Frage: Wie sollen wir damit umgehen?", heißt es in der Pressemitteilung des Senders. "Mit der Kunst an sich? Aber auch den Menschen, die sie machen?"

Das sind die Gäste der Folge:

Unico ist YouTuber

Katharina Mückstein arbeitet als Regisseurin und Drehbuchautorin

Donna Savage ist Rapperin und Kunststudentin

Torsten Groß ist Musikjournalist, arbeitet unter anderem für den "Rolling Stone"

Alexander Prinz, bekannt als Der Dunkle Parabelritter, ist YouTuber

Bela Teqiz ist Musikerin und Rammstein-Fan

"Ich finde, man sollte trotzdem auf Rammstein-Konzerte gehen, weil es um Kunst geht", findet Tequiz mit Blick auf ein nicht bewiesenes Fehlverhalten. Mückstein, die sich seit Jahren gegen sexualisierte Gewalt einsetze und im Juli an der Demo gegen das Rammstein-Konzert in Wien beteiligt war, hält dagegen. Sie habe die "Schnauze voll davon", denn "Rammstein ist nur ein Teil dieser Debatte".