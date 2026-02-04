Auf spiritueller Reise: Tim Bendzko vertraut sich Medium an
Berlin - Sänger Tim Bendzko (40) spricht in der aktuellen Folge des Podcasts "Unter uns gesagt" über seine Erfahrungen mit einem spirituellen Medium.
"Ich bin solchen Sachen gegenüber sehr offen, aber auch sehr skeptisch", erzählt der Musiker. Besonders verblüffend für ihn: Vieles, was das Medium angeblich wusste, konnte sie eigentlich nicht wissen.
Das Medium habe ihm bereits 2024 neue Möglichkeiten aufgezeigt. So empfahl sie, er solle etwas mit Kindern machen und eine neue Version seines Hits "Nur kurz die Welt retten" aufnehmen.
Kurze Zeit später erhielt Bendzko von Willy Ehmann, dem ehemaligen Sony-Music-Spitzenmanager, tatsächlich die Anfrage, einen Song für das Kinderlied-Album Giraffenaffen beizusteuern – inklusive einer Kinderversion seines Hits.
Bendzko gesteht, dass er ohne die Vorhersage des Mediums bei solchen Anfragen sofort abgelehnt hätte.
Tim Bendzko hört lieber auf sein Bauchgefühl
Trotz der verblüffenden Übereinstimmungen bleibt er pragmatisch: "Es haben sich sehr viele Sachen bewahrheitet", doch ein erneutes Gespräch mit einem Medium zieht er nicht in Betracht.
Durch Human Design, einem esoterischen Persönlichkeitstest, erfuhr er einiges über sich selbst. "Es stimmt jedes Wort", sagt Bendzko. Besonders verblüffend für ihn: Er hat ein "doppeltes Bauchgefühl", das ihn bei Entscheidungen unterstützt – quasi ein Bauchgefühl mit zweiter Instanz.
Der Sänger beschreibt sich selbst als schnellen Entscheidungsfinder. Seine direkte und rationale Art werden in der Branche oft falsch verstanden. "Viele Leute halten mich für arrogant. [...] das wäre das Letzte, was ich über mich sagen würde." Auch das Etikett "schwierig" hängt ihm an. Auf die Frage von Host Janne Rust (27), ob sein privates Umfeld das bestätigen würde, sagt er schmunzelnd: "Also alle meine Ex-Freundinnen würden das wahrscheinlich sagen."
Für Bendzko war der Ausflug in die spirituelle Welt vor allem eine Erfahrung, bei der er viel über sich selbst gelernt hat – Erkenntnisse, die sich möglicherweise auch in seinem sehr persönlichen Album "Alles, nur nicht zurück" widerspiegeln.
