Auf spiritueller Reise: Tim Bendzko vertraut sich Medium an

Berlin - Sänger Tim Bendzko (40) spricht in der aktuellen Folge des Podcasts "Unter uns gesagt" über seine Erfahrungen mit einem spirituellen Medium.

Sänger Tim Bendzko (40) spricht offen über seine spirituellen Erfahrungen und das Vertrauen in sein Bauchgefühl. © Christian Charisius/dpa

"Ich bin solchen Sachen gegenüber sehr offen, aber auch sehr skeptisch", erzählt der Musiker. Besonders verblüffend für ihn: Vieles, was das Medium angeblich wusste, konnte sie eigentlich nicht wissen.

Das Medium habe ihm bereits 2024 neue Möglichkeiten aufgezeigt. So empfahl sie, er solle etwas mit Kindern machen und eine neue Version seines Hits "Nur kurz die Welt retten" aufnehmen.

Kurze Zeit später erhielt Bendzko von Willy Ehmann, dem ehemaligen Sony-Music-Spitzenmanager, tatsächlich die Anfrage, einen Song für das Kinderlied-Album Giraffenaffen beizusteuern – inklusive einer Kinderversion seines Hits.

Bendzko gesteht, dass er ohne die Vorhersage des Mediums bei solchen Anfragen sofort abgelehnt hätte.