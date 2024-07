Diebstahl bei Tim Mälzer! TV-Koch und Team vermissen ihr "Bärchen"

Hamburg - Das gibt es doch nicht: In der "Bullerei", dem Restaurant von TV-Koch Tim Mälzer (53) in Hamburg , hat es offensichtlich einen Diebstahl gegeben.

Wer den Teddybären, der als "verspielt, süß, zutraulich, treu und bärchenhaft" beschrieben wird, wohlbehalten zurückbringt, bekommt sogar eine "süße Belohnung", so das Versprechen der Betreiber.

Die Restaurantbetreiber setzen bei der Suche nach "Bärchen" nun auf "sachdienliche Hinweise", um das tierische Kuscheltier schnell wieder in ihren Reihen zu haben.

Am gestrigen Montag machten die Betreiber der Lokalität in der Hamburger Schanze das Verbrechen öffentlich, das sich offenbar schon vor mehr als zwei Wochen ereignet hat.

Plüschtier "Bärchen" ist seit dem 23. Juni verschwunden. Offensichtlich wurde der Teddybär gestohlen. © Bullerei/dpa

Was von den Bullerei-Mitarbeitern lustig verpackt wurde, ist eigentlich kein Spaß. Das sahen auch die User in den Kommentaren unter der Vermisstenmeldung so.

"Ey, das geht ja mal gar nicht", schrieb eine Userin. Eine andere wütete: "Wer macht denn sowas?" Wiederum ein anderer urteilte: "Schlimm, dass Leute nicht die Finger von Sachen lassen können, die ihnen nicht gehören."

Offenbar ist der Vorfall in Hamburg auch kein Einzelfall. Der offizielle Account der "Movie Golf Hamburg"-Location kommentierte: "Wir kennen es selber auch. Bei uns sind bereits drei große Minions verschwunden."

Bleibt nur zu hoffen, dass "Bärchen" zeitnah wieder auftaucht.