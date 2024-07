Kein Happy End für Tim Mälzer? "Hoffen auf ein kleines Wunder"

Hamburg - Vor rund einer Woche beklagte sich das Team von TV-Koch Tim Mälzer (53) über einen dreisten Diebstahl in der "Bullerei" in Hamburg . Noch immer hoffen er und seine Mitarbeitenden auf ein Happy End.

TV-Koch Tim Mälzer (53) vermisst in seinem Restaurant "Bullerei" einen Stammgast. © Marcus Brandt/dpa

"DANKE für eure unglaubliche Anteilnahme", hieß es am Dienstag in einem Post auf dem Instagram-Account des beliebten Restaurants in der Schanze.

Und weiter: "Unser Bärchen ist bislang leider nicht zurückgekehrt, unsere Hoffnung aber grenzenlos."

Ein Trostpflaster habe man wenigstens. Inzwischen seien zumindest zwei "Vertretungsbärchen" in die Räumlichkeiten eingezogen. Und tatsächlich: Auf einem Foto in dem Post ist zu sehen, wie das Team mit den beiden riesigen Plüschtieren kuschelt.

Zwar habe es nach der Vermisstenanzeige am vergangenen Montag zahlreiche Hinweise gegeben, allerdings hätte am Ende keiner zum ersehnten Auffinden des gestohlenen Plüschtieres geführt.

Das Ganze bleibt also weiter rätselhaft.

"Nun hoffen wir auf ein kleines Wunder", versucht das "Bullerei"-Team dennoch positiv zu bleiben. Man freue sich über jedes weitere Plüschtier, das ersatzweise in die Räume einziehen könne – allerdings nur vorübergehend.

Wenn der vermisste Teddybär wieder auftauche, wolle man die übrigen Plüschtiere lieber einem Kindergarten spenden.

Doch ob es dazu überhaupt kommt?