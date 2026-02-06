"Hotter" als die Herdplatten: Tim Mälzer sucht Verstärkung und lockt mit Benefits

Hamburg - Seit Jahren ist Tim Mälzer (55) im Showgeschäft. Neben seinen TV-Projekten betreibt der Star-Koch auch eigene Restaurants.

Tim Mälzer (55) sucht neue Mitarbeiter für sein Restaurant in Hamburg. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Darunter die Bullerei im Hamburger Schanzenviertel. 2009 eröffnete der 55-Jährige das Restaurant gemeinsam mit Unternehmer Patrick Rüther (52).

Damit auch künftig gebackener Topinambur mit Schmelzzwiebeln und andere Gerichte zuverlässig auf den Tellern landen, will sich das Restaurant-Team personell breiter aufstellen. Gesucht werden daher nicht nur erfahrene Köche, sondern auch Servicemitarbeiter sowie Lageristen und Logistiker.

In der augenzwinkernd formulierten Jobbeschreibung auf der Website des Lokals wird schnell klar: Hier geht es nicht um steife Restaurant-Romantik, sondern auch um eine ordentliche Portion Humor.

"Bei uns hast du garantiert Spaß an der Arbeit", heißt es dort. Gesucht werde unter anderem der "derbste Koch", den man sich vorstellen könne. Am besten jemand, der "hotter" ist als die Herdplatten selbst.

Eine "abgeschlossene Berufsausbildung und/oder Erfahrung in der Gastronomie" sei jedoch wünschenswert. Ebenfalls wichtig: eine Leidenschaft für gute Speisen.