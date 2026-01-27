Tim Mälzer bangt um TV-Show: Mögliches Ende für "Kitchen Impossible"?

Von Anika Stiller Hamburg - TV-Koch Tim Mälzer (55) sorgt sich wegen der Sparmaßnahmen bei der RTL-Gruppe eigenen Angaben zufolge um die Qualität seiner Kochshow " Kitchen Impossible " und hat über ein mögliches Ende der Sendung gesprochen.

Tim Mälzer (55) würde mit "Kitchen Impossible" aufhören, falls an der Qualität seiner Sendung gespart werden würde. (Archivfoto) © Gregor Fischer/dpa

"Wir sollen einsparen, wir überlegen auch, intelligente Einsparungen zu machen", sagte der 55-Jährige im Podcast "Hazel Thomas Hörerlebnis". Allerdings dürfe "nicht am Produkt" gespart werden, "weil wenn das stattfindet, dann habe ich gesagt: Dann höre ich auf."

Der Hamburger Gastronom tritt seit rund zehn Jahren in der VOX-Sendung "Kitchen Impossible" im Kochduell gegen andere Köche an.

Er sei "kein großer Freund von Einsparungsmaßnahmen" und habe "noch nie beobachtet, dass das irgendwo funktioniert hat", meinte der TV-Star.

In der Zeitschriftenbranche habe er selbst miterlebt, wie im Zuge von Einsparungen "die ganzen Kreativen rausgeschmissen" worden seien. Man habe nur noch auf Zahlen geschaut, "und davor habe ich auch bei 'Kitchen' insbesondere Angst".