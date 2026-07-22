Keine weiteren Auftritte mehr! Ballermann-Star rechnet mit ZDF-Fernsehgarten ab

Pulheim - Tim Toupet (54) wirft hin! Nach 22 Jahren will der Ballermann-Star nicht mehr im " ZDF-Fernsehgarten " auftreten. Seine Abrechnung mit der Sendung fällt deutlich aus.

Ballermann-Star Tim Toupet (54) wird in Zukunft nicht mehr im "ZDF-Fernsehgarten" auftreten. © Joyn

"Ich sehe keinen Mehrwert in dieser Sendung. Der Aufwand steht zum Ertrag in keinem Verhältnis", wetterte der Sänger im Gespräch mit "t-online". Das Format sei "als Hobby zu sehen". Laut Toupet liege die Gage lediglich "dreistellig vor Steuer".

Seit seinem Durchbruch mit "Du hast die Haare schön" (2005) zählte der Musiker aus Pulheim bei Köln, der mit bürgerlichem Namen Tim Bibelhausen heißt, zu den immer wieder gern geladenen Gästen von Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (61).

Nahezu jedes Jahr war der 54-Jährige seitdem mindestens einmal im "Fernsehgarten" zu sehen gewesen - jetzt zieht er die ökonomische Reißleine. Wie Toupet preisgab, müssten Künstler oft schon am Samstag zu den Proben anreisen.

Der eigentliche Auftritt am Sonntagmittag dauere dann in der Regel aber nur wenige Minuten. Sein Malle-Kollege Ikke Hüftgold (49) hatte die Gagen für einen Auftritt in der ZDF-Kultshow zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal mit 750 Euro beziffert.