Tine Wittler von "Einsatz in vier Wänden" über neuen Mitbewohner: "Er ist der Chef"

Hamburg - Die Moderatorin und Einrichtungsexpertin Tine Wittler (50, "Einsatz in vier Wänden") lebt inzwischen eher zurückgezogen im Wendland.

Die Moderatorin Tine Wittler (50) hat Hamburg inzwischen den Rücken gekehrt. © Rolf Vennenbernd dpa

Bereits vor einigen Jahren zog es sie aus der Großstadt in die niedersächsische Provinz nach Jabel. Der Grund: Sie hatte nach 25 Jahren einfach genug von der trubeligen Stadt.

Daran scheint sich nichts geändert zu haben, wie sie jetzt im Interview mit der Gala verriet. Noch immer setzt die TV-Einrichterin auf Entschleunigung. "Ich bin ein Dorfmädchen. Ich hatte eine Sehnsucht nach Natur, Ruhe, Frieden."

Und genau diese Ruhe habe sie in ihrem fast zwei Jahrhunderte alten Fachwerkhaus im Wendland nun gefunden. Doch so besinnlich, wie es in dem alten Gemäuer auch zugehen mag - im Garten setzt die 50-Jährige auf moderne Technik.