Tinush Nasri nach Sarah-Janes Enthüllungen "geschockt": Das sagt der Wollny-Ex dazu

Düsseldorf - Nachdem Sarah-Jane Wollny (26) zum Start in die neue Woche überraschende Einblicke in die Trennung von Ex-Freund Tinush Nasri gewährt hatte, meldete sich inzwischen auch der Düsseldorfer zu Wort. Von einem sich abzeichnenden "Rosenkrieg" trat Tinush allerdings zurück - und machte dafür eine ganz andere Ankündigung!

Unmittelbar nach Sarah-Janes Vorwürfen hatte sich der Wollny-Ex am Montagmittag noch mit emotionalen Worten an seine mehr als 50.000 Instagram-Fans gewandt und in einem knappen Statement deutlich gemacht, dass auch er nun "seine Sicht der Dinge erzählen" wolle.

Davon trat Tinush jedoch schon kurze Zeit später wieder zurück, wie er seinen Anhängern selbst erklärte. "Als ich diese Story hochgeladen habe, war ich emotional sehr aufgeladen [...] und teilweise auch geschockt. [...], dass man Dinge, die man eigentlich privat geklärt hatte, nun öffentlich machen möchte. Damit hab ich nicht gerechnet", erklärte der "Temptation Island VIP"-Teilnehmer.

Auch seine Ankündigung, dass er es auf einen wechselseitigen Schlagabtausch ankommen lassen werde, nahm er wieder zurück. "Ich kann sagen, dass es keinen Rosenkrieg geben wird. Allein das Wort 'Rosenkrieg' war schon viel zu übertrieben, weil es ist bislang ja auch nichts vorgefallen", stellte Tinush klar.

Wenn Sarah-Jane nach dem Liebes-Aus der beiden jetzt weiterhin gegen den Düsseldorfer "schießen" wolle, könne sie das "ruhig machen", betonte er zudem. "Ich bin fein damit. [...] Von meiner Seite aus ist alles gut. Ich wünsche ihr trotzdem nur alles Gute."