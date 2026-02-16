Tochter von Hollywood-Star gesteht Beauty-Eingriff mit nur 18 Jahren

London (Vereinigtes Königreich) - Dass die Reichen und Berühmten sich öfters mal unters Messer legen oder spritzen lassen, um Schönheitsidealen zu entsprechen, ist bekannt. Dass das britische Model Apple Martin (21) allerdings schon im Alter von 18 Jahren damit loslegte, ist alles andere als gewöhnlich.

Apple Martin (21, l.), die Tochter von Gwyneth Paltrow (53, r.), gesteht einen Beauty-Eingriff in jungen Jahren. (Archivfoto) © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Die Tochter von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Sänger Chris Martin (48) verriet dies kürzlich in einem YouTube-Video auf dem Kanal der Vogue.



"Ich habe mir ein einziges Mal Lipfiller machen lassen. Ich glaube, ich war 18", so Martin gegenüber ihren Zuschauern. Wirklich zufrieden war sie mit dem Ergebnis aber nicht. Ihrer Meinung nach war das "zu viel".

Ist jetzt also alles natürlich? Anscheinend kaufen ihr das viele nicht ab. "Irgendwie scheinen alle zu denken, dass ich noch immer total viel Lipfiller nutze", so die 21-Jährige.