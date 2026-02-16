Tochter von Hollywood-Star gesteht Beauty-Eingriff mit nur 18 Jahren
London (Vereinigtes Königreich) - Dass die Reichen und Berühmten sich öfters mal unters Messer legen oder spritzen lassen, um Schönheitsidealen zu entsprechen, ist bekannt. Dass das britische Model Apple Martin (21) allerdings schon im Alter von 18 Jahren damit loslegte, ist alles andere als gewöhnlich.
Die Tochter von Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (53) und Coldplay-Sänger Chris Martin (48) verriet dies kürzlich in einem YouTube-Video auf dem Kanal der Vogue.
"Ich habe mir ein einziges Mal Lipfiller machen lassen. Ich glaube, ich war 18", so Martin gegenüber ihren Zuschauern. Wirklich zufrieden war sie mit dem Ergebnis aber nicht. Ihrer Meinung nach war das "zu viel".
Ist jetzt also alles natürlich? Anscheinend kaufen ihr das viele nicht ab. "Irgendwie scheinen alle zu denken, dass ich noch immer total viel Lipfiller nutze", so die 21-Jährige.
Dies würde jedoch nur an ihrer besonderen Make-up-Routine liegen. Was wohl ihre mittlerweile geschiedenen Eltern dazu sagen, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa