Tochter von Mark Wahlberg nach Unfall im Krankenhaus: "Gefährlichster Sport der Welt!"

USA - Hollywood-Star Mark Wahlberg (54, "Shooter") sorgt sich um sein Nesthäkchen. Vor knapp zwei Wochen fiel Tochter Grace (15) bei einem Reitturnier vom Pferd und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Seitdem blickt der Schauspieler mit gemischten Gefühlen auf das Hobby seiner Jüngsten.

Hollywood-Star Mark Wahlberg (54, "Shooter") sorgt sich um seine Tochter Grace (15). © Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Reiten sei "der gefährlichste und nervenaufreibendste Sport", den er je gesehen habe, sagte der 54-Jährige während eines Auftritts in der Today Show.

Tochter Grace ihre Leidenschaft deswegen zu verbieten, komme für Wahlberg allerdings nicht infrage: "Sie liebt es und ist so engagiert. Ich meine, sie ist eine Maschine", sagte der stolze Papa.

Die 15-Jährige hatte sich am 3. November nach ihrem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Bei Instagram postete sie danach eine Reihe von Fotos, die sie im Krankenhausbett mit Armschlinge zeigen.

Inzwischen befindet sich der Wahlberg-Spross auf dem Weg der Besserung und könne es laut Aussagen ihres Vaters kaum erwarten, endlich wieder im Sattel zu sitzen: "Sie ist wütend, dass sie noch nicht wieder auf das Pferd darf. Sie muss sich aber Zeit nehmen, um sich zu erholen", mahnte er.