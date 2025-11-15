Haftbefehls Ehefrau erzählt offen: Darum habe ich meinen Mann nicht verlassen
Stuttgart - Nach der erfolgreichen Netflix-Doku um Rapper Haftbefehl blieben viele Fragen offen. Eine davon: Warum hat seine Ehefrau Nina Anhan (35) den 39-Jährigen während seiner schlimmen Drogensucht eigentlich nicht verlassen?
Das wollte auch RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (61) wissen und traf die 35-Jährige im Haus der Familie in Stuttgart.
"Das ist ein Teil von unserer Geschichte. Ich kann es mir auch nicht immer leicht machen und sagen: Ich bin die Prinzessin hier. Wenn’s mal schwer wird, dann geh ich. Ne, das ist halt nicht der Fall. In guten wie in schlechten Zeiten", erklärt sich die ehemalige "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin.
Denn während sie die einen für die starke Ehefrau an der Seite von Aykut Anhan, so Haftbefehls bürgerlicher Name, sehen, kritisieren viele sie, warum sie mit ihren beiden gemeinsamen Kindern nicht Reißaus genommen hat.
Immerhin nahm Haftbefehl laut eigenen Aussagen seitdem er 13 Jahre alt ist Drogen, starb aufgrund einer Überdosis beinahe und hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen.
Sie finde es wichtig, "dass man sich auf einen Menschen verlassen kann, der tough ist, loyal ist". Genauso einen Menschen hat der Rapper, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, offenbar an seiner Seite. "Meine Aufgabe ist einfach Zusammenhalt. Ich will einfach die Familie schützen. Das ist für mich eigentlich Priorität."
Haftbefehl hat mit dem Koksen aufgehört
Mittlerweile sei der gebürtige Offenbacher zu "100 Prozent" clean, wie Nina im Interview weiter erzählt. Haftbefehl selbst verkündete dies Freitagnacht selbst bei seinem ersten Konzert nach Veröffentlichung der Doku in Osnabrück.
Sie selbst meditiere viel und mache Yoga, um einen Ausgleich zu bekommen. Ganz so einfach ist die Situation und die Beziehung aber dennoch nicht.
Denn: Ihren Ehering trägt sie derzeit nicht. Sie habe gefühlstechnisch noch eine Blockade, nach alldem was passiert sei.
"Ich kann mich noch nicht so öffnen ihm gegenüber, ich bin noch ein bisschen verschlossen irgendwie." Der Ring brauche nun einen Feinschliff, "genauso wie alles andere auch", so die 35-Jährige.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa