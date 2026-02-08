Tagelang vermisst: Sohn (†27) von Rapper Lil Jon tot aus Teich gezogen
Atlanta - Der Sohn des bekannten US-Rappers Lil Jon (55, "Turn Down for What") wurde tot aufgefunden.
Wie auch sein Vater war der 27-jährige Nathan Smith in der Musikbranche tätig. Sein Künstlername: "DJ Young Slade".
Seit dem 3. Februar galt Smith als vermisst. Er hatte unter "ungewöhnlichen Umständen" sein Haus verlassen, wie die Polizei der US-Kleinstadt Milton (Georgia) am Freitagabend (Ortszeit) mitteilte.
Im Zuge einer Suchaktion wurde am Freitagmittag die Leiche eines Mannes aus einem Teich in der Nähe von Smith' Wohnhaus geborgen.
Während eine Bestätigung durch den Gerichtsmediziner noch aussteht, wird vermutet, dass es sich dabei um den vermissten Rapper-Sohn handelt. Laut Polizeiangaben gibt es bisher keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.
Lil Jon nahm unterdessen Abschied und teilte einen emotionalen Beitrag auf Instagram: "Ich bin zutiefst erschüttert über den tragischen Verlust unseres Sohnes. Seine Mutter und ich sind am Boden zerstört."
In seiner Story teilte Lil Jon zudem einen Song seines musikalischen Sohnes: "Slade hat diesen Song rausgebracht, als er das College abgeschlossen hatte. Ich war so stolz auf ihn."
