Ramon Roselly lässt Fans mit Selfie durchdrehen! "In der Branche gibt es keinen Fitteren als mich"

Köln - Was für ein starker Auftritt! Allerdings ist beim ehemaligen " DSDS" -Sieger Ramon Roselly (32) ausnahmsweise nicht von seiner Stimme die Rede, sondern von seinen durchtrainierten Muckis.

Vor sechs Jahren sicherte sich Ramon Roselly bei "DSDS" den Staffelsieg. (Archivfoto) © Stefan Gregorowius/dpa

Ein vermeintlich simples Selfie aus dem Fahrstuhl hat gerade - vorzugsweise seine weiblichen Fans - richtig in Stimmung gebracht.

Deshalb ist sich der einstige "DSDS"-Sieger sicher, dass ihm aus der Schlagerbranche niemand das Wasser reichen könne.

"Ich würde sagen – ohne dass es sich blöd anhört –, in der ganzen Branche gibt’s keinen Fitteren als mich", stellt er gegenüber RTL klar.

Angesprochen auf seine neueste Muskel-Momentaufnahme spielt der 32-Jährige die Sache sympathisch herunter.

"Ich war morgens laufen, habe geduscht und stand dann im Aufzug. Da habe ich so meinen Bauch betrachtet. Das hat so gut ausgesehen, da dachte ich: Ich kann den Leuten zeigen, dass sie ein bisschen Motivation kriegen", stellt er gegenüber RTL klar.

Besonders durch seine langjährige Arbeit als Zirkusartist hat der 32-Jährige mittlerweile eine ordentliche Grundfitness, erklärt er.