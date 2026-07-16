Ramon Roselly lässt Fans mit Selfie durchdrehen! "In der Branche gibt es keinen Fitteren als mich"
Köln - Was für ein starker Auftritt! Allerdings ist beim ehemaligen "DSDS"-Sieger Ramon Roselly (32) ausnahmsweise nicht von seiner Stimme die Rede, sondern von seinen durchtrainierten Muckis.
Ein vermeintlich simples Selfie aus dem Fahrstuhl hat gerade - vorzugsweise seine weiblichen Fans - richtig in Stimmung gebracht.
Deshalb ist sich der einstige "DSDS"-Sieger sicher, dass ihm aus der Schlagerbranche niemand das Wasser reichen könne.
"Ich würde sagen – ohne dass es sich blöd anhört –, in der ganzen Branche gibt’s keinen Fitteren als mich", stellt er gegenüber RTL klar.
Angesprochen auf seine neueste Muskel-Momentaufnahme spielt der 32-Jährige die Sache sympathisch herunter.
"Ich war morgens laufen, habe geduscht und stand dann im Aufzug. Da habe ich so meinen Bauch betrachtet. Das hat so gut ausgesehen, da dachte ich: Ich kann den Leuten zeigen, dass sie ein bisschen Motivation kriegen", stellt er gegenüber RTL klar.
Besonders durch seine langjährige Arbeit als Zirkusartist hat der 32-Jährige mittlerweile eine ordentliche Grundfitness, erklärt er.
Ramon Roselly als Erdbeerverkäufer aktiv
"Ich lege sehr viel Wert auf Fitness. Durch die Artistik früher war immer schon eine Grundfitness da. Wenn ich Lust habe und Zeit habe, dann trainiere ich."
An einen strikten Trainingsplan halte er sich offensichtlich nicht. Stattdessen gibt er nach Lust und Laune Gas. Aber immer mit dabei: pure Disziplin.
"Wenn ich ein kleines Work-out mache, dann mache ich zum Beispiel 200 Liegestütze und 200 Sit-ups." Beim Thema muskulöser Konkurrenz fällt ihm dann aber doch noch ein Name ein - Florian Silbereisen (44).
Ausgerechnet der Ex von Helene Fischer (41) und amtierende "Traumschiff"-Kapitän soll ebenfalls in starker Form sein, erzählt Roselly. "Der ist auch fit."
Neben seiner Musik arbeitet der Sänger nebenbei auch in seinem eigens gebauten Erdbeerwagen - das hat er in der Vorwoche öffentlich gemacht.
"Die große Geschäftsidee steckt gar nicht dahinter." Vielmehr solle der Wagen Fans am Rande seiner Auftritte zusammenbringen und Spaß verbreiten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagrm/Ramon Roselly